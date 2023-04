Dionisi elogia Frattesi

Dionisi parla del futuro del suo centrocampista: “Deve fare bene con il Sassuolo, poi se si meriterà altri palcoscenici non sta a me dirlo, a fine stagione si tirerà una riga”

17-04-2023 08:14

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato del futuro di Davide Frattessi (centrocampista classe 1999). L’allenatore dei neroverdi, dopo la vittoria per 1-0 sulla Juventus, ha detto: ”Davide ha fatto bene oggi, ad oggi lui deve fare bene con il Sassuolo, poi se si meriterà altri palcoscenici non sta a me dirlo. Sa fare entrambe le fasi, sa entrare in area come pochi, sa giocare con entrambi i piedi, la cosa più bella che ha fatto oggi è il recupero nel secondo tempo perché ha messo le sue qualità al servizio della squadra e questo per me è un successo.

Conclude poi il tecnico del Sassuolo: ”Spero continui, come tutta la squadra, poi a fine stagione si tirerà una riga”.