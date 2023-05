Milan, operato Bennacer: il comunicato ammette una situazione delicata, out sei mesi. Pioli deve correre ai ripari

L'intervento è stato eseguito questa mattina da Bertrand Sonney Cottet, alla presenza di Stefano Mazzoni

16-05-2023 13:18

L’intervento era programmato, ma quel che desta preoccupazione – tra tifosi e addetti ai lavori – sono i tempi di recupero a cui andrà incontro Ismael Bennacer.

Stamani, a poche dall’euroderby, il giocatore è stato operato per l’infortunio al ginocchio riportato nei giorni scorsi. Il giocatore del Milan dovrà stare fuori almeno sei mesi.

Bennacer, il comunicato del Milan

La perdita di Bennacer, per Pioli, è stata l’ennesima tegola di un fine stagione travagliato, complicato. Con l’aggravante dei tempi di recupero che si aggirano attorno ai sei mesi.

Questo il comunicato del club rossonero che ha svelato anche il dettaglio, relativo alla riabilitazione del giocatore ko contro l’Inter. Ricordiamo che era uscito dal campo in stampelle:

“AC Milan comunica che questa mattina Ismael Bennacer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro. La riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo dal dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del Responsabile dell’area medica rossonera Stefano Mazzoni. I tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi”.

Le alternative di Pioli

Pioli è sempre più dipendente da Leao, in uno scenario simile: il recupero del portoghese è decisivo, la carta migliore da giocare contro l’Inter e non solo a questo punto.

Le alternative sono diverse, a disposizione del tecnico ma quella più probabile sembra essere quella con Tonali-Krunic e Diaz trequartista. A partita in corso rimarrebbero soltanto Origi, De Ketelaere e Ante Rebic, che partirebbero dalla panchina.

I tempi di recupero

Dunque, rispetto alle previsioni più ottimistiche, il Milan e l’equipe medica adottano una linea prudente che presumibilmente vedrà tornare ad allenarsi in gruppo e, poi, disponibile Bennacer a inizio della prossima stagione.

Tradotto: l’algeerino salterà dunque la preparazione estiva e l’inizio della stagione 2023-24 e questo lungo periodo ai box, coinciderebbe con l’ennesima revisione dei programmi di mercato in questa sessione che sta per aprirsi: un problema in più da valutare, per Maldini e Massara.

VIRGILIO SPORT