Milan, la situazione di Bennacer è più grave del previsto: il comunicato. Pioli appeso a Leao

L'infortunio del giocatore rossonero si è rilevato più grave del previsto e lo costringerà a un intervento: i tempi di stop sono di circa 3-4 mesi

11-05-2023 14:46

Non arrivano delle notizie incoraggianti, per Stefano Pioli, che ha incassato questa conferma dopo che in serata i timori relativi alle condizioni di Ismael Bennacer sono cresciuti. Il Milan perde, infatti, oltre a Rafel Leao – che è mancato e molto nell’euroderby con l’Inter – anche l’algerino e per un tempo notevole che potrebbe costringere Pioli a rivedere i suoi piani e condizionare anche alcune scelte di mercato.

Il comunicato del Milan, Bennacer out

In attesa del pieno di recupero di Leao, è arrivata purtroppo l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Bennacer, che la società ha reso note attraverso un comunicato ufficiale:

“Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro – si legge nel comunicato del club –. Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia”.

Bennacer operato in artroscopia

Un intervento che, a questo punto della stagione induce a ritenere chiusa la questione: no alla semifinale di ritorno, no alla fine del campionato decisivo per l’Europa. Con un probabile stop che potrebbe essere esteso a 3-4 mesi e, quindi, limiterebbe la sua presenza anche a inizio della prossima stagione.

In altri termini, l’algerino rientrerà solamente a stagione 2023-2024 inoltrata. Un guaio importante nell’economia della squadra di Pioli, visto l’impiego fondamentale di Bennacer.

L’impresa recupero in Champions

Per tentare la rimonta nel derby di ritorno martedì 16 maggio Pioli avrà a disposizione solamente la coppia Tonali-Krunic, con un approccio aggressivo si può sognare, certo. Ma gli uomini sono quelli che sappiamo ovvero: Brahim Diaz sulla trequarti, Giroud supportato da due ali sarebbe la soluzione migliore per graffiare. Sì, con le alternative in mezzo al campo ridotte all’osso e con pochi minuti in Champions Pobega, Aster Vranckx, Bakayoko (che ormai è un ospite a Milanello).

La soluzione Leao

A questo punto il recupero di Rafael Leao è indispensabile per tentare un’impresa epica, per una squadra che ha lottato per arrivare in semifinale e ha trovato l’alchimia perfetta per arrestare la corsa del Napoli in Europa.

Adesso però il recupero del portoghese è decisivo, la carta migliore da giocare: con Saelemaekers e Messias a quel punto entrambi titolari, a Pioli resterebbero come armi a partita in corso soltanto Origi, De Ketelaere e Ante Rebic che partirebbero dalla panchina.

