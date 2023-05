Milan-Inter: Bufera sull'arbitro Gil, su Calvarese e sui telecronisti

Non solo Pioli si lamenta del direttore di gara, polemica sul web anche per i commenti tecnici e la moviola

11-05-2023 10:05

E’ capitato al Milan, all’Inter e al Napoli: mai come in questa stagione le polemiche arbitrali legate alla Champions League sono state veementi, anche nei derby come quello di ieri sera. Dopo le critiche ai vari Kovacs e Marciniak ai quarti anche Jesus Gil Manzano è entrato nel ciclone delle polemiche per alcune decisioni in Inter-Milan, dal rigore prima concesso e poi negato ai nerazzurri al pugno di Krunic a Bastoni non visto fino alla discutibile gestione dei cartellini nel match vinto per 2-0 dalla squadra di Inzaghi.

Milan-Inter, Pistocchi attacca il moviolista Calvarese

Nel mirino della critica, oltre all’arbitro, anche il moviolista di Prime Calvarese che ha giudicato contatto normale il colpo di Krunic a Bastoni e che è apparso confuso nell’episodio del rigore. Ad aizzare i commenti è un tweet di Maurizio Pistocchi.

L’ex Mediaset dice: “Disastrosa su Amazon la prestazione di Calvarese, che anche davanti al monitor e con i replay non è stato in grado di stabilire che il fallo su Lautaro Martinez NON era rigore. Peggio del grave errore di Gil Manzano e del Var che non vedono il pugno di Krunic a Bastoni – a termini di regolamento, rosso e calcio di rigore- c’è solo Calvarese che non vede il pugno chiuso di Krunic”.

Milan-Inter, bufera su arbitro e commento

Fioccano le reazioni: “Calvarese scarso come arbitro e scarsissimo come commentatore. Il Var quando gioca il Milan e ci sono decisioni a sfavore del Milan è spento,quello di questa sera è la seconda decisione che non si spiega dopo quella su Lozano“, oppure: “Almeno Gil Manzano era in campo, Calvarese non ha visto rigore dalla televisione. È molto più grave”

C’è chi scrive: “C’è un altro rigore non visto per fallo di mano di Thiaw su tiro di Calhanoglu, e non lo richiamano dal VAR neanche in quell’occasione. Boban sta lasciando il segno?” e poi: “Secondo me questo è un arbitro mediocre, anche alla luce di questo episodio. Ha sorvolato su falli evidenti e fischiato cose che ha visto solo lui. Anche sul rigore era a 3 metri e se non c’era il Var ne faceva un altra bella. Per me bocciato” e anche: “L’arbitro non ha fischiato una sequela di falli anche un po’ maligni dell’Inter, al Milan ha fischiato i respiri, stava per regalare un rigore a Lautaro, che avrebbe dovuto essere ammonito per simulazione”

Milan-Inter, Ambrosini nel mirino dei tifosi

Non viene risparmiata neanche la telecronaca e in particolare il commento del “milanista” Ambrosini: “Tutta la telecronaca è stata pessima. Troppo MilanCentrica” e infine: “La scelta in telecronaca dell’Ultras Ambrosini unita al pessimo Calvarese non l’ho digerita e come me la stragrande maggioranza degli spettatori”