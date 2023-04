Carnevali spaventa le pretendenti: “Frattesi vale 40 milioni”

Il direttore sportivo del Sassuolo: “Ci sono diversi club interessati, non solo la Juventus, anche all'estero”

17-04-2023 19:38

Davide Frattesi vale 40 milioni di euro. A dirlo chiaramente è il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, parlando a ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento: “Ci sono interessi su di lui già dalla passata stagione ma la nostra volontà era di tenerlo ancora e dare ancora più valore. Non abbiamo parlato con la Juventus ma sappiamo dell’interesse per il giocatore, non solo della Juve ma anche di altri club. Sappiamo che ci possono essere interessi anche dall’estero”. Poi fissa il prezzo: “Se vale 40 milioni? E’ una richiesta che abbiamo fatto in Premier perché c’è un interesse da un club inglese. Ma abbiamo ceduto Scamacca per quelle cifre e pensiamo che Frattesi abbia dunque quel valore”.