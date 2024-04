Inter, il derby con il Milan continua: il video di Lautaro contro Adli è virale, i rossoneri si consolano con Moscardelli

Il derby che ha consegnato lo scudetto all’Inter continua a regalare spunti per i social: Dazn pubblica la Bordocam con lo scontro tra Adli e uno Lautaro in versione leader. I tifosi del Milan si aggrappano a Moscardelli

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il derby tra Milan e Inter sembra non essere finito con il fischio finale al 90’ che ha consegnato ai nerazzurri la vittoria dello scudetto. La squadra di Simone Inzaghi ha conquistato il tricolore proprio nella partita contro i cugini, un momento destinato a far discutere e litigare le due tifoserie ancora a lungo.

Dazn: Lautaro contro Adli

Ad accendere ulteriormente la polemica tra le due tifoseria ci pensa un il video “Bordocam” pubblicato da Dazn. Nel video si vedono un po’ di scintille in campo e in particolare un contatto su cui Barella finisce a terra. Il più nervoso dei giocatori rossoneri è Adli che si scaglia contro il centrocampista nerazzurro intimandogli di alzarsi. Intervengono Calhanoglu e Mkitaryan che vanno subito a muso duro contro il giocatore del Milan che però non si ferma e continua a fare segno che Barella ha simulato. A risolvere la situazione ci pensa Lautaro Martinez che interviene da leader e da capitano e si rivolge ad Adli: “Stai parlando troppo – gli fa segno anche gesticolando e poi chiude con un eloquente – ma chi c…o sei?”.

Inter: tifosi impazziti per capitan Lautaro

Il video pubblicato sulla pagina social di Dazn non passa di certo inosservato e per i tifosi dell’Inter diventa una nuova occasione per continuare gli sfottò nei confronti dei cugini: “La domanda, assolutamente legittima del capitano dell’Inter ad Adli fotografa alla perfezione la differenza psicologia che c’è in questo momento tra Inter e Milan”. “Non era cattiveria quella di Lautaro – scrive Wazza – non lo conosce nessuno Adli”. Anche il giornalista Tancredi Palmeri interviene sul caso: “La domanda di Lautaro ad Adli con tanto di movimento spontaneo del pugnetto è urticantissima e corretta nella sua scorrettezza”.

Moscardelli: idolo dei tifosi del Milan

Non sono stati giorni facili per i tifosi del Milan. Consegnare lo scudetto nelle mani dell’Inter proprio in occasione del derby è stato un boccone amaro da mandare giù. La gran parte della frustrazione è stata rivolta nei confronti di Stefano Pioli, con il tecnico che da tempo viene additato come il principale responsabile di una stagione che è stata considerata come deludente da gran parte della tifoseria. A salvare un po’ questa situazione c’è l’intervento un po’ a sorpresa dell’ex attaccante Davide Moscardelli che a Colpo di Tacco su Playtv si lancia in una frecciata nei confronti dell’Inter dopo i festeggiamenti in pazza: “Se andate a rivedere il video di quando ho vinto il campionato in serie Con il Pisa vedrete che in piazza c’era più gente”. E i tifosi del Milan sui social si aggrappano a lui.