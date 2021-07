Di Francesco: "Tanti giovani interessanti"

Il tecnico dell’Hellas Verona Eusebio Di Francesco ha fatto un primo bilancio dopo l’amichevole con l’Hellas Verona: “Abbiamo lavorato tanto in questo ritiro, con grande intensità. Oggi abbiamo avuto qualche difficoltà a livello fisico, eravamo stanchi, ma era normale e me lo aspettavo. L’aspetto positivo è non aver mai subìto gol, mentre dobbiamo migliorare in termini di concretezza sotto porta. Sono comunque contentissimo dello spirito di questo gruppo”.

Cosa c’è da migliorare: “Un po’ tutto, ma specialmente in fase di aggressione sulla palla. Oggi abbiamo trovato una squadra brillante, infatti nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa sulle scalate, mentre siamo cresciuti nella ripresa”.

