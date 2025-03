Di Francisca: "Con Pilato ho chiarito, Vezzali invece manca di umanità. Il mio ex mi ha messo le mani addosso"

L'ex campionessa di scherma e la polemica sul quarto posto: "Benny mi ha capito, oggi le direi meno cose". Niente pace con Vezzali, le confessioni choc sulle violenze subite.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La televisione ormai è il suo nuovo habitat. Sia nelle vesti – spesso pungenti – di opinionista sia in quelle di concorrente di reality show. Oppure, semplicemente, come guest star oppure oggetto di interviste. Elisa Di Francisca è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto de “La volta buona”, il programma pomeridiano in onda su Rai 1, e ha toccato vari argomenti. Dalla querelle a distanza con Benedetta Pilato alle Olimpiadi al clamoroso faccia a faccia con Valentina Vezzali, passando per alcuni retroscena delicati sulla sua vita privata. L’ex campionessa di scherma non si è sottratta a nessuna domanda. E ha raccontato anche verità scomode e pesanti.

Di Francisca-Pilato, polemica chiusa: “Tutto chiarito”

La scorsa estate le parole di fuoco su Benedetta Pilato “soddisfatta” del suo quarto posto alle Olimpiadi provocarono addirittura dei moti popolari sui social. Oggi, assicura Di Francisca, con Benny è tutto chiarito: “Diciamo che rivedendola ci sono andata giù pesante, ma ho una mia esperienza, le Olimpiadi si preparano per quattro anni e la sofferenza è importantissima. Non volevo che passasse il messaggio che va bene tutto. Ma con lei ci siamo sentiti subito, il giorno dopo, ci siamo chiarite. Lei è stata molto carina, mi ha capito. Era dispiaciuta di tutta questa attenzione mediatica. Qualche frase in meno la direi, ho capito che la verità non se la meritano tutti”. In realtà qualche tempo fa la versione di Benny era stata diversa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La mancata pace tra Di Francisca e Vezzali: “Ci riproverò”

Quindi su un’altra polemica, quella con l’ex compagna di Nazionale Valentina Vezzali: “La mancata pace all’evento delle Fiamme Oro? Ci riproverò, ma penso che Valentina dovrebbe avere un po’ più di umanità“, la risposta senza filtri di Di Francisca, che su sollecitazione della conduttrice ha spiegato quali potessero essere le ragioni della rivalità con Vezzali: “Il ‘Vezzalicidio’? È vero, chiunque osava batterla poi diventava la sua nemica numero 1. Altre colleghe hanno incassato, io no – ha aggiunto Elisa – Per quanto mi riguarda io rispondo alle provocazioni”.

L’aborto e le violenze: il passato choc di Elisa Di Francisca

Infine un retroscena drammatico: “Il mio ex fidanzato mi ha messo le mani addosso, ma non lo denunciai. Avevo 17-18 anni e per colpa della sua gelosia, della sua possessività lasciai la scherma per un paio d’anni. Avevo una sim solo per lui, neanche mia madre poteva chiamarmi. Lui invece mi chiamava sempre. Avevo una visione distorta dell’amore, pensavo di poterlo cambiare. L’aborto? Sono stati momenti difficili, avevo l’esame di maturità e non portare avanti una gravidanza è stata dura. Mia mamma è stata fondamentale per me. È stata lei che l’ha mandato via“.