Elisa di Francisca, violenza subita e confessione: "Morta parte di me"

“La mia vita era diventata un inferno, ho fatto una scelta, è morta una parte di me”. Così Elisa di Francisca racconta la violenza subita in giovane età da parte di uomo durante la sua prima vera relazione sentimentale. Una confessione a cuore aperto nel corso della schermitrice italiana, oro a Londra 2012, nel corso della nuova puntata di Verissimo in onda oggi, sabato 4 dicembre, su Canale 5.

Elisa di Francisca e la violenza a 18 anni: “un uomo geloso”

Nel consueto appuntamento del sabato pomeriggio con Silvia Toffanin nel suo Verissimo, Elisa di Francisca racconta per la prima volta in tv la terribile esperienza vissuta con un ragazzo quando aveva 18 anni:

“Era la mia prima cotta, mi ero infatuata di questo ragazzo che era gelosissimo. Per lui ho anche smesso di fare scherma per un po’ di tempo. Ma una volta smesso la mia vita è diventata un inferno: controllava tutto, aveva sempre paura che lo tradissi. All’inizio – prosegue – non ascoltavo nessuno perché ero convita che lui mi amasse e che sarebbe cambiato. Fino a quando è arrivato a mettermi le mani addosso. Lì ho capito che era troppo e ho deciso di lasciarlo. Non l’ho denunciato e ho sbagliato perché non volevo più niente a che fare con lui. Tornassi indietro lo farei”.

Di Francisca: “Ero rimasta incinta, ho fatto una scelta”

Ma in quel periodo c’è qualcosa di più nella relazione e nella vita della giovane Di Francisca. Un bivio, doppio, e una doppia scelta, la seconda molto dolorosa. Perchè dopo aver messo fine a quella relazione “malata”, questa la prima scelta, ecco che Elisa scopre di essere incinta. E qui arriva, la seconda, dolorosa, decisione.

“Quello è stato il periodo più duro e brutto della mia vita, perché non sapevo cosa fare. Sarei stata sola con questo bambino e lui sarebbe stato sempre parte della mia vita. Quindi ho preso la decisione più difficile: in quel momento è morta una parte di me”.

Il futuro della di Francisca: il sogno Parigi 2024

Fino a poco prima della pandemia Elisa di Francisca era ancora una schermitrice in attività, quotata, e in grado di puntare alle Olimpiadi di Tokyo ma poi è arrivato il rinvio proprio a causa del covid. E ora l’azzurra pare aver preso un’altra dolorosa decisione.

“Durante la pandemia ero la numero due al mondo e c’è stata la possibilità di andare alle Olimpiadi di Tokyo. Ma volevo dare un fratellino o una sorellina a Ettore, quindi ho scelto di rimanere incinta e di mettere al mondo Brando. Fra poco avrò 39 anni, non sono una donna che persevera e a un certo punto bisogna dire basta. La sfida mi affascina ma per ora mi ritiro, chiederei troppi sacrifici a chi mi è vicino e non sarebbe giusto”.

