Di Maria k.o., la Juventus pensa a un asso del Chelsea

Paul Pogba e Angel Di Maria sono stati i grandi colpi del calciomercato della Juventus, peccato che i tifosi bianconeri abbiano potuto goderne poco fino a questo momento: il francese s’è infortunato in pre-campionato, l’argentino ha dovuto abbandonare prematuramente il campo dopo il gol segnato all’esordio contro il Sassuolo e ora rischia di stare fuori un mese.

Juventus, dal Chelsea il vice-Di Maria

Soprattutto il k.o. di Di Maria pare aver fatto suonare l’allarme nella dirigenza della Juventus, dato che attualmente Max Allegri non ha in organico un giocatore con le caratteristiche del Fideo.

Questo almeno sembra suggerire una notizia proveniente dall’Inghilterra, precisamente dal Daily Mail, secondo cui il Milan ma soprattutto la Juventus sarebbero interessate a Christian Pulisic, 23enne talento statunitense che dopo essersi affermato in Europa con la maglia del Borussia Dortmund non è riuscito a imporsi completamente in Premier League con quella del Chelsea (solo 13 presenze da titolare nello scorso campionato, seppur con 6 gol all’attivo).

Pulisic jolly per la Juventus

Pulisic è un trequartista eclettico, veloce e dotato di ottima visione di gioco, in grado di giocare sia da esterno offensivo che in posizione centrale. Insomma, un giocatore che farebbe molto comodo ad Allegri e che, nella Juventus, si potrebbe accontentare di un ruolo da vice-Di Maria.

I tifosi della Juventus sperano in Pulisic

La notizia lanciata dal Daily Mail ha causato grande entusiasmo sui social tra i tifosi della Juventus, che accoglierebbero a braccia aperte il talento americano. “Questo è forte, metterlo dietro Di Maria sarebbe un’ottima mossa”, il parere su Facebook di Daniele.

“Pulisic sarebbe un bell’acquisto: giovane, eclettico, di talento”, aggiunge Mario su Twitter. “Sono già in ginocchio a pregare che arrivi”, scrive Usn. “Di Maria ha 34 anni e tende a infortunarsi, l’abbiamo già visto. Avere Pulisic come alternativa sarebbe una bella soluzione”, il parere di Updates. G, invece, resta scettico: “Pulisic non ci serve, davanti avrebbe Chiesa e Di Maria che sono entrambi più forti di lui”.

“Di sicuro McKennie sarebbe contento di avere un connazionale nello spogliatoio”, fa notare Mark. Frank22 non crede che alla fine l’affare si farà: “Pulisic è giovane e in Premier è stato altalenante, non penso sia un giocatore che piaccia ad Allegri”.

