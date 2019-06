Di Marzio fa luce sullo scambio Dybala-Icardi

A margine dell'incontro al Press Meeting L'estate di Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato con Sportal.it dell'attuale situazione in casa Juventus, dalla possibile nuova convivenza Sarri-Higuain alle voci sullo scambio Dybala-Icardi con l'Inter.

Con Sarri alla Juventus, cosa cambia nell'attacco bianconero? Potrebbe esserci spazio per Higuain?

"Higuain non credo faccia parte dei progetti della Juve, nemmeno se dovesse arrivare Sarri. Poi è chiaro che, se non si dovesse trovare una sistemazione, si cercherà di recuperare l'attaccante argentino e sicuramente Sarri è l'unico allenatore che possa riuscirci. Ma bisogna ammettere che Higuain al Chelsea non è riuscito a soddisfare le aspettative di Sarri, quindi una convivenza di entrambi in bianconero la vedo molto improbabile".

Le voci di uno scambio Dybala-Icardi?

"Sicuramente è quello che l'Inter vorrebbe fare. L'Inter sa che su Icardi, in questo momento, non ci sono grandi offerte a livello internazionale e forse l'unica società che può avere la voglia di puntare sull'argentino è la Juve. Da qui a realizzare lo scambio ce ne passa. C'è una differenza di valutazioni sui due giocatori, i rapporti non idilliaci tra i due club e tra Marotta e Paratici. Quindi non è qualcosa su cui si lavora quotidianamente, ma da qui al 2 settembre tutto può accadere".

SPORTAL.IT | 05-06-2019 17:00