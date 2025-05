Diamond League, Battocletti da record: Nadia è seconda, ma frantuma il primato italiano dei 3000 metri

Alla prima stagionale all’aperto, la vice campionessa olimpica firma l’impresa storica conquistando il nuovo primato azzurro. Nadia seconda dietro a una Chebet pazzesca

Un debutto stagionale outdoor da incorniciare per Nadia Battocletti, che nella tappa marocchina della Diamond League firma un’impresa memorabile. L’atleta trentina ha, infatti, stabilito il nuovo record italiano dei 3.000 metri, fermando il cronometro sull’eccellente 8:26.27.

Nadia riscrive ancora una volta la storia

Reduce da una stagione invernale esaltante che l’ha vista conquistare il titolo europeo nel Cross e nei 10 km su strada e prendersi il record italiano indoor a Lievin a inizio anno con 8:30.82, Nadia Battocletti era arrivata a Rabat con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’8:35.65 stabilito da Roberta Brunet il 16 agosto 1997 a Montecarlo. E così è stato. In occasione della quarta tappa della Diamond League, l’azzurra firma il record italiano dei 3.000 metri stampando un mastodontico 8:26.27, che aggiorna così la storia dopo quasi tre decenni.

Una vittoria figlia della preparazione

Forte di una preparazione meticolosa e di una forma fisica ottimale, Nadia ha costruito la sua gara con grande intelligenza tattica. Partenza regolare, passo controllato nei primi duemila, prima della micidiale accelerazione finale. Una progressione che l’ha portata a chiudere in seconda posizione, alle spalle solo di una straordinaria Beatrice Chebet.

Battocletti battuta solo da una strepitosa Chebet

La keniana, campionessa olimpica in carica dei 5.000 e 10.000, ha infatti portato in pista una prestazione fuori dal comune che l’ha vista tagliare il traguardo in 8:11.56, secondo miglior tempo di sempre nella specialità. Solo la cinese Junxia Wang, con l’8:06.11 nel 1993 a Pechino, ha fatto meglio nella storia dell’atletica. Sul podio di Rabat è salita anche l’irlandese Sarah Healy, terza in 8:27.02, mentre le etiopi Taye, Shimket e Alemayo si sono piazzate appena dietro, tutte con tempi sotto gli 8:33.

Soddisfazione doppia per Nadia

Per Nadia Battocletti, però, la soddisfazione è doppia. La trentina, infatti, non solo ha stabilito il nuovo record nazionale all’aperto, ma l’ha fatto in una gara che si svolgeva nel Paese natale di sua madre, il Marocco, rendendo il risultato ancora più significativo. Un record che la proietta e, per forza di cose, la conferma tra le grandi protagoniste in vista dei prossimi appuntamenti. L’azzurra tornerà in pista il 2 giugno al Palio della Quercia di Rovereto e sarà tra le stelle annunciate del Golden Gala, in programma il prossimo 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.