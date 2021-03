Diego UIissi torna in sella

Diego Ulissi sarà al via del GP Indurain, corsa spagnola in programma sabato 3 aprile. Sarà la prima gara per il 31enne azzurro dopo lo stop forzato a causa di una miocardite.

Il portacolori dell’UAE Emitates, che aveva subito un intervento agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, negli ultimi due mesi ha recuperato e ora vuole tornare in bici a dire la sua. Dopo il Gp Indurain si parla della Freccia del Brabante, in programma il 14 aprile. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

OMNISPORT | 20-03-2021 21:53