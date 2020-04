Diletta Leotta e Scardina: l'amore ai tempi del coronavirus

L’amore ai tempi del coronavirus sono Diletta Leotta e Daniele Scardina, alias King Toretto, i loro incoraggianti sorrisi fissati in uno scatto che mostra alle spalle di entrambi un sole accecante, anomalo anche per questa Milano letargica. I 28 anni del pugile (prossimo concorrente di Ballando con le stelle) sono un elogio alla serenità, calati in una quarantena a due.

I grattacieli, il volto della metropoli che muta, cambia per evolversi dietro due che, come loro, insieme vivono e affrontano una quarantena impensabile se non imprevedibile. L’esperienza più intensa e lacunosa, in questa medesima sospensione, per due ragazzi che non ancora trentenni sono già all’apice del loro successi.

Diletta Leotta: da Sanremo 2020 alla quarantena

Diletta Leotta è un volto televisivo noto, conosciuto a tal punto da proiettarla sul palco sanremese in una conduzione che, sebbene densa di polemiche scaturite da un monologo sulla bellezza controverso e acerbo, l’ha consacrata. Le sollevazioni, via social e per altre modalità, hanno toccato il senso di Diletta per il lavoro, la sua immagine, addirittura la sua famiglia (sua madre Ofelia la difese pubblicamente). Ne è uscita più forte? Sicuramente è e sarà diversa.

King Toretto e Diletta: un amore senza limiti

L’incontro, però, con King Toretto risale all’estate scorsa e sarebbe coinciso con altro: con un momento di libertà e leggerezza, grazie a Guè Pequeno che li ha presentati. E all’indubbia delicatezza e sensibilità dimostrata dal pugile di Rozzano che non ha mai dimenticato le sue origini e le necessità di chi non ha avuto vita facile.

La foto pubblicata dalla conduttrice televisiva, tenera e rassicurante, ha come dida una frase di augurio semplice, corredata da un cuore. un compleanno diverso dagli altri, ma forse più importante per quel che si porteranno dentro entrambi, ben oltre la ginnastica sul terrazzo.

VIRGILIO SPORT | 03-04-2020 15:50