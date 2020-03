Dinamo, iniziativa per gli ospedali di Sassari e della Sardegna

La Dinamo Banco di Sardegna scende in campo per gli ospedali di Sassari e della Sardegna insieme a Banco di Sardegna, La Nuova Sardegna e quattro star sarde d'eccezione.

Questo il comunicato del club sardo: "La Dinamo Banco di Sardegna e la Fondazione Dinamo scendono in campo per l’emergenza Covid-19: in questi giorni in cui si combatte in tutto il mondo una battaglia contro il Coronavirus il club di via Roma e la sua Fondazione lanciano una campagna di raccolta fondi in favore degli ospedali di Sassari e della Sardegna, dove il focolaio sembra diventare sempre più esteso".

"Fondazione Dinamo, da sempre vicina e attenta al suo territorio, lancia la sfida a tifosi, appassionati o chiunque voglia contribuire ad aiutare concretamente le strutture ospedaliere, in questo momento alla ricerca di fondi e supporto vista l’emergenza sanitaria in atto. A sostenere la campagna della Fondazione biancoblu il main sponsor Banco di Sardegna, da quasi trent’anni al fianco della Dinamo, il quotidiano La Nuova Sardegna, partner del club legato dalla profonda condivisione di principi e filosofia, e quattro star sarde d’eccezione: Elisabetta Canalis, Geppi Cucciari, Melissa Satta e Filippo Tortu".

"Chiunque voglia fare un versamento potrà fare un bonifico alla Fondazione Dinamo tramite iban IT41J 01015 17200 0000 70314705 causale “Emergenza Covid-19 donazione”. In alternativa sará possibile, a partire da questo pomeriggio, versare alla Fondazione Dinamo la cifra desiderata, attraverso l’e-commerce biancoblu www.dinamostore.it . Vista l’urgenza di fondi le donazioni verranno devolute in tempo reale secondo il fabbisogno indicato dalle Prefetture".

"In questo momento così particolare però Dinamo ha in serbo una sorpresa per coloro che parteciperanno alla raccolta fondi e che responsabilmente restano a casa: ogni giorno saranno estratti due fortunati donatori che avranno, in esclusiva, la possibilità di fare una videochiamata social con uno tra i dodici giocatori della Dinamo Banco di Sardegna – Marco Spissu, Miro Bilan, Jaime Smith, Lorenzo Bucarelli, Jack Devecchi, Paulius Sorokas, Dwayne Evans, Daniele Magro, Dyshawn Pierre, Stefano Gentile, Dwight Coleby, Michele Vitali- o una delle star isolane Elisabetta Canalis, Geppi Cucciari, Melissa Satta o Filippo Tortu. Ad avere l’opportunità di ricevere la chiamata saranno due donatori: uno estratto a sorte e il più generoso del giorno. Sarà necessario fornire durante i versamenti i propri riferimenti social (nickname di Instagram e profilo Facebook)".

"Al termine della campagna fondi la società estrarrà altri 200 benefattori a cui saranno donati o un prodotto del merchandising biancoblu o un biglietto per assistere alle sfide interne della Dinamo Banco di Sardegna".

"È il momento di fare squadra, uniti come non mai per combattere questa battaglia: è il momento di stringersi seppur virtualmente in aiuto delle strutture che garantiscono assistenza, cura e salvezza a migliaia di persone ogni giorno".

SPORTAL.IT | 19-03-2020 09:16