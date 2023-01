A lanciare l’allarme recentemente era stato Claudio Lotito. Il presidente della Lazio dopo la morte di Mihajlovic e con Vialli già in ospedale a Londra dove sarebbe morto non molti giorni dopo, il 18 ottobre disse: «Io penso che dobbiamo approfondire alcune tematiche, ricorrono troppo spesso alcune malattie che potrebbero essere legate a certe cure, voglio dire anche quello che è successo adesso coi vaccini, non sappiamo cosa possono determinare, servono in questo momento e vanno fatti però… Troppo spesso ricorrono questo tipo di malattie, mi risulta che anche Vialli stia male e che tutta una serie di giocatori… non c’è nessun discorso scientifico, ma ci dobbiamo porre l’interrogativo sul perché accadono queste cose in modo ricorrente. Accadono anche nella vita ordinaria, ma spesso su dei fisici possenti e forti è più difficile che possano accadere. Mi auguro non ci sia nessun nesso però ci dobbiamo porre degli interrogativi a 360° per approfondire alcuni tipi di malattie che cominciano a essere numerose nel nostro mondo»

Dino Baggio ammise di avere paura

A Tv7 è stata poi la volta di Dino Baggio che è entrato ancor più nello specifico, dicendo: «Bisognerebbe investigare sulle sostanze che abbiamo preso in quel periodo. Il doping c’è sempre stato. Bisogna capire se certi integratori col tempo hanno fatto male. Ho paura anch’io, sta succedendo a troppi calciatori».

Dino Baggio e il doping, gli ex compagni divisi

Parole che hanno scatenato una bufera nel mondo del calcio. A commentarle anche due suoi ex compagni ai tempi del Parma. Per Alberto Di Chiara ha sbagliato a dire certe cose: “Dino è un mio carissimo amico e una persona con cui ho condiviso tante gioie. Ma non ci sono prove di relazioni tra l’uso di certe sostanze e la comparsa di formazioni maligne, sono congetture”. Per Alessandro Melli no: “Dino le disse anche a me quelle cose dopo che è venuto a mancare Vialli, se l’ha detto sicuramente l’avrà visto con i suoi occhi. Lo conosco, se dice una cosa sicuramente dice una cosa di cui è certo. Può essere. Dino ha tirato su un polverone. Bisognerebbe risalire a quello che abbiamo preso, investigare un po’ sulle sostanze prese in quei periodi”.

Dino Baggio e il doping: In Spagna ricordano video-choc di Cannavaro

L’eco delle accuse di Baggio è arrivato anche in tutta Europa, i giornali stranieri hanno ripreso le sue parole e in Spagna i portali hanno ripubblicato quel video choc di Fabio Cannavaro, risalente agli anni di Parma, quando nella camera 712 del Grand Hotel Marriott di Mosca, il giorno prima della finale della coppa Uefa , il medico Luca Montagna, il massaggiatore Corrado Gatti, alcuni giocatori, tra cui Fabio Cannavaro, protagonista e regista del video trasmesso da “Punto e a capo”, la rubrica di Rai 2, si fanno vedere mentre assumono il Neoton, un farmaco non appartenente alla lista dei prodotti proibiti, con una modalità, quella della flebo, allora consentita, oggi vietata dal codice Wada.