Zeman: "L'Italia è il paese più dopato al mondo e non solo nel calcio"

Destano sempre un certo scalpore le dichiarazioni rilasciate da Zdenek Zeman. Il boemo è tornato a Foggia a trent’anni di distanza dall’esperienza che lo consacrò come allenatore di Serie A. In un’intervista rilasciata al sito Fanpage, Zeman non ha usato mezzi termini.

“Le statistiche dicono che l’Italia è il paese più dopato del mondo in percentuale. C’è qualcosa che non va e non si riesce a risolvere. Parlo di sport in generale, non soltanto di calcio”.

Parole che in un modo o nell’altro sono destinate a suscitare polemiche nel mondo dello sport italiano. Non è la prima volta che Zeman affronta il tema doping e abuso di farmaci nello sport, in particolare nel calcio. E ancora una volta l’allenatore ha rincarato la dose.

A 74 anni compiuti, l’ex tecnico di Roma e Lazio non ha ancora voglia di smettere di allenare e ha motivato la scelta di tornare sulla panchina del Foggia dopo i fasti di Zemanlandia della prima metà degli anni Novanta.

“Non ci ho mai pensato di smettere, avevo sempre voglia di dare qualcosa ai giocatori e ai tifosi. Ho sempre lavorato bene a Foggia. È una piazza che vive di calcio, la gente si interessa, a me interessa dare qualche cosa alla gente e qua si può fare se uno lavora e riesce a fare quello che vuole“.

Infine un pensiero sulla proposta dell’istituzione di una Superlega europea, progetto che al momento sembra essere naufragato e uscito di scena anche nelle intenzioni dei club che per primi la avevano proposta la scorsa primavera.

“Non mi piace. Io penso che il campionato nazionale ha il suo interesse e faccia da richiamo a tanta gente che lo segue. Se si levano 4-5 squadre, non ha più molto senso”

OMNISPORT | 13-10-2021 15:19