20-08-2022 23:31

Alessio Dionisi ringrazia Domenico Berardi dopo la vittoria contro il Lecce: “Ho pensato subito che fosse un eurogol e rivedendolo devo dire che era ancora più difficile, ma Domenico non mi sorprende. Meno male ce lo abbiamo”.

I neroverdi sono in crescita: “Siamo in costruzione: abbiamo cambiato tanto perdendo due giocatori che sono andati in doppia cifra l’anno scorso. Ci siamo compattati, concedendo poco, cosa che ci capita raramente. Potevamo fare il secondo ma sono molto contento”.