Il tecnico neroverde: "Oggi dovevamo chiudere la gara, ma vogliamo dimostrare ancora tanto".

08-04-2023 21:33

Alessio Dionisi prova a vedere il bicchiere mezzo pieno, nonostante il ko firmato da Adolfo Gaich al 95′: “Questa era una vittoria alla nostra portata, abbiamo il demerito di non aver chiuso il risultato, ma quando il Verona ha pareggiato, il Sassuolo ha continuato a premere; spiace pagare per un errore commesso da un giocatore per noi fondamentale. E’ una sconfitta che ci deve stimolare, il Sassuolo ha l’obiettivo di battagliare per la parte sinistra della classifica, occorre da parte nostra la giusta voglia di dimostrare. Il Verona ha il merito di aver continuato a crederci, complimenti al pubblico: ogni angolo pareva un rigore”.