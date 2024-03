Frattesi dalla destra, Retegui prolunga per Bonaventura che cade in area, Vazquez fa proseguire.22:05

Batista opta per Machis-Savarino alle spalle di Rondon. In difesa, spazio a Osorio del Parma.22:02

PREPARTITA

La Nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti inizia una mini tournée negli USA. Obiettivo formare il gruppo che affronterà i prossimi Europei in programma in Germania tra giugno e luglio. Previste due amichevoli: la prima stasera contro il Venezuela, la seconda contro l’Ecuador il 24 marzo.

Italia-Venezuela si gioca al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale in Florida con fischio d’inizio alle ore 22.00 (ora italiana). Arbitro di Italia-Venezuela è lo statunitense, di chiare origini latine, Rubiel Vazquez; ,così come gli assistenti Luis Uranga e Jose Da Silva. Tra Italia e Venezuela non c’è nessun precedente, quindi le due squadre si incontrano per la prima volta.

Probabili formazioni di Italia-Venezuela

Curiosità per l’undici che Spalletti potrebbe presentare in campo. Donnarumma tra i pali, difesa a tre con Di Lorenzo (in posizione da braccetto destro), Buongiorno e Bastoni; il debuttante Cambiaso e Udogie laterali, per quest’ultimo però possibile ballottaggio con Dimarco; triangolo di centrocampo formato dal redivivo Jorginho e il duo interista Barella-Frattesi; tandem offensivo Chiesa-Retegui. Una soluzione sulla carta alquanto spregiudicata ma anche duttile, viste le caratteristiche dei giocatori in campo. La nazionale sudamericana è guidata in campo dal “general” Rincon e dovrebbe presentare uno schieramento piuttosto abbottonato e molto molto grintoso.

Italia (3-4-1-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Jorginho, Barella, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui. Ct: Luciano Spalletti Venezuela (4-2-3-1): Romo, Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro, Rincon, Martinez, Machis, Otero, Savarino, Rondon. Ct: Fernando Batista I convocati di Spalletti per le due amichevoli americane Inevitabile che durante la partita Spalletti operi numerosi cambi a prescindere dal risultato. La rosa a sua disposizione è composta da questi giocatori: Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Dove vedere la partita in diretta tv

La partita è trasmessa in diretta da Rai 1 con telecronaca di Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.