ATP 250 Bastad Musetti soffre ma rimonta: la semifinale è realtà

Ultimo aggiornamento 21-07-2023 13:46

Riassunto dell'evento

Lorenzo Musetti rimonta Filip Misolic e accede alle semifinali del torneo ATP 250 di Bastad. Gran bel match, con il tennista di Carrara che è bravo a reagire e a salire di livello dopo un primo set in cui il suo avversario ha sbagliato molto poco e giocato in maniera molto aggressiva e concreta. Il classe 2002 italiano in semifinale affronterà il vincente della sfida tra Casper Ruud e Sebastian Ofner.

ATP 250 Bastad

Campo centrale, quarti di finale

Musetti (ITA) 4 6 6 Misolic (AUT) 6 1 2

Commento al match

Il primo parziale si rivela da subito molto combattuto. Entrambi giocatori, infatti, concedono una palla break nel loro primo turno di servizio, che entrambi riescono ad annullare. Nel quarto game Musetti si guadagna altre due chance di strappare il servizio al suo avversario, ma Misolic è molto bravo ad annullarle con il servizio. Nel gioco successivo è invece l’austriaco a guadagnarsi un’altra palla break, ma al contrario del carrarino, è bravo a sfruttarla e a rompere l’equilibrio del match. A questo punto Misolic gioca a braccio sciolto sempre in spinta, e, dopo aver annullato altre due palle del contro–break, conquista meritatamente il primo parziale.

Nel secondo e nel terzo set Musetti sale nettamente di livello, lasciando solo le briciole al suo avversario, che comunque non regala nulla al tennista del Bel Paese. Dal break nel quarto gioco del secondo parziale, il primo della sua partita, Lorenzo non sbaglia più nulla, conquistando anche i successivi tre game, chiudendo il parziale in meno di mezz’ora.

La musica non cambia nel terzo set, con Musetti che strappa inzialmente il servizio al suo avversario nel primo gioco e, di fatto, chiude i conti con il secondo break arrivato nel quinto game del set. L’unico momento di difficoltà per Lorenzo arriva nel momento di chiudere il match, quando è costretto ad annullare le prime palle break da lui concesse dal primo set.