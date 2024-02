ATP 500 Rotterdam Sinner-de Minaur finale diretta live: Jannik a caccia del 12° titolo

Dei sei precedenti ben 3 si sono disputati in finale, tutti di eventi che hanno scandito la carriera di Sinner come la vittoria alle ATP Next Gen Finals 2019 che lo fece scoprire al mondo, il primo successo in un Big Title al Master 1000 di Toronto 2023 e quello in Coppa Davis 2023, che sancì il definitivo salto di qualità dell’altoatesino