Il tennista capitolino, dopo la vittoria convincente contro Stefanos Tsitsipas in due set, ha espresso tutta la sua felicità nell’aver raggiunto un’altra finale, dopo quella del 2018, agli Swiss Open: “Tutte le finali sono diverse, non giocavo da tanto sulla terra battuta ma qui mi piacciono le condizioni. Questo è un torneo speciale per me per diverse ragioni, penso sia uno dei posti più belli”.