ATP Gstaad, Berrettini sfida Halys in finale: a che ora e dove vederla e quante posizioni guadagna in classifica ATP

Matteo Berrettini sfida il francese Quentin Halys nella finale dell’ATP 250 in corso sulla terra rossa in Svizzera: match in programma domani alle 11.30 su Sky Sport

Matteo Berrettini è pronto per la terza finale del suo 2024, terza se si considera anche il circuito Challenge. Il romano domani sfida il francese Quentin Halys nell’atto conclusivo dell’ATP 250 di Gstaad in Svizzera dove spera di conquistare anche il secondo titolo di questa stagione che si è rivelata ancora una volta molto complicata.

Berrettini torna ad alzare la voce

Matteo Berrettini vuole tornare ai vertici del tennis mondiale e dopo Wimbledon (dove ha dato del filo da torcere a Jannik Sinner) lo ha dimostrato anche sulla terra rossa svedese. Il tennista romano ha dimostrato di valere molto di più della sua classifica attuale. Il percorso fino a questo momento è stato netto con “The Hammer” che non ha perso nemmeno un set fino a questo momento. Nel primo turno del torneo di Gstaad vittoria contro l’argentino Cachìn con il punteggio di 6-4, 7-6. Nel secondo turno sfida al colombiano Galan battuto per 6-4, 6-2. Ieri il match dei quarti di finale contro il canadese Auger-Aliassime, anche qui vittoria in due set grazie a due tiebreak. Oggi il capolavoro contro il greco Tsitsipas battuto per 7-6, 7-5.

La sorpresa Quentin Halys

A sfidare Matteo Berrettini ci prova il francese Quentin Halys che è stata l’autentica sorpresa del torneo svizzero. Il francese è riuscito a entrare nel tabellone principali dell’evento passando dalle qualificazioni dove ha battuto prima l’azzurro Giovanni Fonio in tre set e poi lo statunitense Nicolas Moreno de Alboran. Al primo turno successo contro il connazionale Gasquet grazie a due tiebreak. Negli ottavi maratona in tre set contro lo slovacco Lukas Klein (6-3, 6-7, 6-4) e nei quarti vittoria contro il brasiliano Heide. La sorpresa arriva in semifinale con il francese, numero 192 del mondo, che ha battuto il tedesco Jan-Lennard Struff.

Quante posizioni scala Berrettini in classifica ATP

Per Matteo Berrettini si tratta della seconda finale a livello ATP del 2024. Nella prima l’azzurro ha vinto il torneo di Marrakech, a queste due finali si aggiunge anche quella del Challenger di Phoenix persa contro il portoghese Borges. Con la finale a Gstaad, il tennista romano continua a scalare la classifica e già in questo momento è al 58esimo posto con un balzo di 24 posizioni. Ora nel mirino c’è anche la posizione numero 50 che arriverebbe se Berrettini battesse Halys in finale arrivando così a quota 965 che gli consentirebbe di scavalcare anche Lorenzo Sonego.

Berrettini-Halys: a che ora e dove vedere la finale

La finale tra Berrettini e Halys è in programma sul centrale (la Roy Emerson Arena) di Gstaad domani alle ore 11.30, con la gara che sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport. Sarà anche possibile seguire l’evento in streaming sull’app Now.