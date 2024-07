ATP Gstaad, Berrettini batte Auger-Aliassime e in semifinale trova Tsitsipas, giustiziere di Fognini

Berrettini si sbarazza di Auger-Aliassime e vola in semifinale a Gstaad, dove affronterà Tsitsipas, che nel pomeriggio aveva eliminato Fognini in due set

Matteo Berrettini elimina Felix Auger-Aliassime con due tie-break (7-6 7-6) e vola in semifinale all’ATP 250 di Gstadd contro Stefanos Tsitsipas, che in precedenza aveva battuto per la quinta volta in carriera Fabio Fognini (6-4 6-3), che nonostante l’uscita di scena in Svizzera, torna in top-70 nel ranking mondiale.

Fognini, niente da fare con Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas rimane ancora un tabù per Fabio Fognini, che nei cinque incontri con il greco ha conquistato un solo set. Nel primo set il n°12 ATP parte subito forte salendo sul 3-0, poi, nel quarto game, l’azzurro trova le contromisure al servizio dell’avversario e recupera il break, con la parità che regge sino al decimo game, Tsitsipas strappa a zero il servizio a Fognini.

Nel secondo set Fabio fa e disfa, facendosi strappare nuovamente il servizio in avvio ma recuperando nel game seguente. Al contrario del set precedente però Fabio si fa brekkare subito nel game successivo, permettendo poi a Tsitsipas di chiudere l’incontro senza problemi in un’ora e sei minuti.

Berrettini batte Auger-Aliassime a furia di tie-break

Matteo Berrettini vince e convince contro Felix Auger-Alissime al termine di due set molto combattuti – nessun turno di battuta perso -, conquistati entrambi al tie-brek. Ottime prestazioni al servizio da parte di entrambi i giocatori – che hanno affrontato palle break solamente in un game del primo set -, con Matteo che è riuscito a fare la differenza nei momenti cruciali e ha sfruttare un blackout del canadese nel tie-break del secondo set, dominato dal tennista romano.

Quando giocano Berrettini-Tsitsipas

Grazie al successo su Auger-Aliassime, Berrettini vola quindi in semifinale all’ATP 250 di Gstadd, dove affronterà Tsitsipas, giustiziere di Fognini. Il match contro il greco è in programma come secondo incontro sula Roy Emerson Arena dopo quello tra Jan Lennard Struff e Quentin Halys (inizio previsto per le 11.00). Chissà se l’aria di Gstaad – dove Matteo è sempre arrivato in finale – aiuterà Berrettini a battere Stefanos per la prima volta in carriera, dopo che nei quattro precedenti era stato sempre sconfitto.