ATP Gstaad, Berretini parte male poi domina Galan: venerdì Fognini sfida il tabù Tsitsipas per la semifinale

Berrettini batte senza problemi Galan e vola ai quarti all'ATP 250 di Gstaad, dove si è già spinto Fognini, che venerdì andrà a caccia della prima semifinale stagionale contro Tsitsipas

Continua senza sbavature il percorso di Matteo Berrettini all’ATP 250 di Gstaad, dove elimina nettamente in due set (6-4 6-2) Daniel Elahi Galan, raggiungendo ai quarti di finale l’altro azzurro Fabio Fognini, che domani affronterà il tabù Stefanos Tsitsipas per provare a guadagnarsi la prima semifinale stagionale.

Berrettini si sbarazza di Galan e vola ai quarti

Dopo la vittoria all’esordio sul campione in carica Pedro Cachin, un Matteo Berrettini in grande spolvero si sbarazza in due set (6-4 6-2) anche di Daniel Elahi Galan, approdando così ai quarti all’ATP 250 di Gstaad, dove insegue la terza finale dopo quella vinta nel 2018 (suo primo titolo nel circuito maggiore) e quella del 2022, quando venne sconfitto da Casper Ruud.

La partita

Berrettini parte male facendosi subito strappare la battuta alla prima occasione nel game di apertura e faticando a trovare le contromisure al servizio del suo avversario, che non concede alcuna possibilità di rientrare in corsa all’azzurro, almeno fino all’ottavo game, quando Matteo inizia a farsi più aggressivo in risposta fino a guadagnarsi una palla del contro-break che sfrutta immediatamente. Tornato in parità, Berrettini si ritrova in pieno controllo del gioco, mettendo alle strette il suo avversario, che è costretto a cedere il primo parziale dopo un altro break subito nel decimo gioco.

Il secondo set è un assolo di Matteo, che prima non sfrutta due palle break, poi, in lungo quarto game, riesce finalmente a rompere l’equilibrio del parziale, che si aggiudica per 6-2 convertendo il primo match point sul servizio dell’avversario. Domani ai quarti di finale Berrettini affronterà il vincente della sfida tra Felix Auger-Alissime e Yannick Hanfmann.

Tabù Tsitsipas tra Fognini e la semifinale

Venerdì 19 luglio toccherà anche a Fabio Fognini, che andrà a caccia della prima semifinale stagionale contro la testa di serie n°1 a Gstaad, Stefanos Tsitsipas, che l’azzurro non ha mai battuto in carriera. Il greco classe ’98 ha infatti vinto tutti e quattro i precedenti – l’ultimo dei quali risale all’edizione 2022 del Master 1000 di Monte Carlo -, perdendo un set solamente in occasione della sfida del 2021 al Masters 1000 di Indian Wells.