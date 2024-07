Berrettini torna alla vittoria a Gstaad: piega Cachin in due set, agli ottavi c'è Galan. Darderi ok ad Amburgo

Missione compiuta in Svizzera per The Hammer, in campo due settimane dopo l'eliminazione al secondo turno di Wimbledon: passaggio del turno anche per Luciano nell'ATP 500 tedesco.

Torna al successo Matteo Berrettini, che nel primo turno del torneo di Gstaad, in Svizzera, supera Pedro Cachin in due set. ‘The Hammer’, reduce dal ko a testa alta al secondo turno di Wimbledon nel derby contro Jannik Sinner, sbriga la pratica con buona personalità, approdando agli ottavi di finale del torneo vinto nel 2018 e dove ha raggiunto la finale nel 2022. Buone notizie anche da Amburgo, dove il previsto derby tra Luciano Darderi e Lorenzo Sonego non si è più giocato per via del forfait del torinese: l’italo-argentino ha così affrontato e battuto (in tre set) un lucky loser, il dominicano Nick Hardt.

Gstaad: Berrettini in scioltezza su Cachin

Scivolato all’82ma posizione del ranking, il romano ha affrontato un avversario non particolarmente quotato (110mo nella classifica ATP) ma piuttosto insidioso sulla terra rossa. La svolta al nono gioco del primo set, in cui Berrettini – con una serie di dritti vincenti – ha strappato il servizio all’argentino, per poi chiudere i conti sul 6-4 nel gioco successivo con un ace. Anche nel secondo set Matteo ha trovato conforto nel servizio, ma non è riuscito a piazzare il break. Ha però dominato il tie-break, chiudendo con un perentorio 7-2. Agli ottavi se la vedrà con un altro sudamericano, il colombiano Daniel Elahi Galan, che al debutto ha piegato agevolmente in due set il ceco Vit Kopriva.

Amburgo: Darderi in tre set su Hardt

Ha lasciato per strada un set, il secondo, Luciano Darderi contro Nick Hardt ad Amburgo. Il dominicano, in campo in fretta e furia visto il ritiro di Sonego, ha dato filo da torcere all’azzurro nel secondo parziale, appunto, dopo che l’italo-argentino aveva vinto con buona autorevolezza il primo sul punteggio di 6-1. Nel secondo il ritmo di Darderi è calato e Hardt ha vinto a mani basse: 6-2. Poi, però, Darderi ha ripreso a macinare gioco sulla superficie a lui più congeniale, chiudendo con un rassicurante 6-0. Agli ottavi il match contro il kazako Alexander Shevchenko, numero 56 del ranking, giustiziere al primo turno dell’idolo di casa Molleker.

Napolitano, tie-break fatali; Pellegrino ko con Borges

Occasione mancata, intanto, per Stefano Napolitano che a Gstaad, il torneo svizzero dove è impegnato Berrettini, era stato abbinato a una wildcard, il brasiliano Gustavo Heide. Che però l’ha spuntata al terzo set. Tie-break fatali per l’italiano, che si è arreso sul 4-7 nel primo e sul 3-7 nel terzo set. In mezzo, il successo (7-5) nella seconda frazione, che però non è servito a evitare una sconfitta che fa male. Tanti rimpianti anche per Andrea Pellegrino, sconfitto in due set dal portoghese Nuno Borges al primo turno del torneo di Bastad, in Svezia. Dopo aver perso 6-2 il primo set, l’azzurro non ha sfruttato un ampio vantaggio (3-0, poi 5-3) nel set successivo e ha finito col perdere al tie-break sul 7-3.