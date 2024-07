Parigi 2024, Arnaldi e Darderi iniziano l’avvicinamento ad Amburgo, Musetti sceglie Umago. Sinner a riposo

La stagione del tennis, dopo Wimbledon, riparte dalla terra rossa con vista sulle Olimpiadi di Parigi: ad Amburgo tornano in campo Arnaldi, Darderi e Sonego. Berrettini va a Gstaad

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’erba è pronta per tornare finalmente a respirare. Dopo un mese di verde e di tornei sui prati, il colore dominante tornerà a essere il rosso della terra battuta. Wimbledon sta per andare in archivio e i tornei delle prossime settimane saranno particolarmente importanti per preparare il grande appuntamento di Parigi 2024.

ATP 500 Amburgo: Darderi e Arnaldi ripartono

Ricomincia la stagione per gli azzurri dopo la parantesi Wimbledon. C’è grande attenzione soprattutto sugli atleti che saranno protagonisti alle Olimpiadi che dopo un mese di erba, dovranno riaggiustare il loro gioco alla terra battuta. Nel torneo tedesco che dovrebbe vedere la presenza anche di Zverev, ci sono Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli.

Il ligure che sarà anche a Parigi sfida lo spagnolo Martinez, mentre al primo turno c’è subito il derby tra Lorenzo Sonego e Luciano Darderi, con l’italo-argentino che è stato la grande rivelazione della stagione. Sfida al padrone di casa Altmaier invece per il romano Flavio Cobolli.

Berrettini riparte da Gstaad

Ha scelto la Svizzera e il torneo ATP 250 di Gstaad invece Matteo Berrettini che sarà anche testa di serie numero 6 dell’evento. Il romano, che non sarà tra gli azzurri olimpici, affronta Cachìn al primo turno di un torneo che vede ai nastri di partenza anche Fabio Fognini (che aspetta un qualificato) e Stefano Napolitano. Per il giocatore romano sarà l’occasione per provare a conquistare punti e provare a scalare la classifica in vista dei prossimi impegni nel circuito.

Sinner rinuncia a Bastad e sceglie il riposo

La preparazione di Jannik Sinner per Parigi 2024 era da perfezionare sulla terra rossa di Bastad in Svezia. Invece l’altoatesino è uscito piuttosto malconcio dalla sfida con Medvedev nei quarti di finale di Wimbledon. Il malore accusato nel corso del match, forse dovuto a un virus, ha consigliato a lui e al suo team la scelta di prendersi qualche giorno di riposo. Possibile a questo punto che per il numero 1 al mondo ci siano solo allenamenti prima dell’appuntamenti a cinque cerchi. Nel torneo svedese che al primo turno offre anche un affascinante incrocio Nadal-Borg (figlio del leggendario Bjorn), a difendere i colori italiani ci proverà l’emergente Francesco Passaro.

Musetti iscritto a Umago

La semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic è in archivio ma il cammino di Lorenzo Musetti nello slam inglese gli potrà dare grande fiducia in vista dei prossimi impegni. Il toscano, iscritto a Parigi 2024 anche nel doppio insieme a Jannik Sinner, risulta nella lista dei partecipanti del torneo di Umago in Croazia, evento che però comincia il 21 e molto a ridosso della manifestazione olimpica. Una situazione che potrebbe spingere anche il toscano a non partecipare,.