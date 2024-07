Avventura pressoché perfetta anche per il numero due al mondo. Novak, infatti, ha approfittato di un tabellone più semplice rispetto a Lorenzo e ha travolto Kopriva, Fearnley e Popyrin. Quindi l’assolo su Holger Rune (vittoria schiacciante in tre set) che ha sollevato qualche critica dal parterre londinese alla luce dei comportamenti inusuali dell’atleta di Belgrado (sviolinata finale con tanto di racchetta alla Rudi Garcia). Queste le parole di Nole al termine della sfida contro il danese: “A tutti i tifosi che hanno rispetto e che sono rimasti qui stasera, dico grazie mille dal profondo del mio cuore. Lo apprezzo. E a tutte quelle persone che hanno scelto di mancare di rispetto al giocatore auguro buonanotte. Sono nel circuito da più di 20 anni, conosco tutti i trucchi. So come funziona. Va bene. Mi concentro sulle persone rispettose, che hanno rispetto, che hanno pagato un biglietto per stasera e amano il tennis”. Djokovic, inoltre, alla semifinale arriva più riposato rispetto all’azzurro, visto che non ha disputato i quarti di finale contro Alex De Minaur a causa del ritiro anticipato dell’australiano.

1°Turno: Djokovic -Kopriva 3-0 (6-1, 6-2, 6-2)

-Kopriva 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) 2°Turno: Djokovic -Fearnley 3-1 (6-3, 6-4, 5-7, 7-5)

-Fearnley 3-1 (6-3, 6-4, 5-7, 7-5) 3°Turno: Djokovic -Popyrin 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6)

-Popyrin 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) Ottavi di finale: Djokovic -Rune 3-0 (6-3, 6-4, 6-2)

-Rune 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) Quarti di finale: Djokovic-De Minaur 1-0 (vittoria per ritiro)