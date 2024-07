Wimbledon, Paolini prepara la finale con Krejcikova: lo scatto con Billie Jean King e le parole al miele di Becker

Tutti pazzi di Jasmine Paolini: l’azzurra scrive una pagina di storia riuscendo a centrare la finale a Wimbledon che la vedrà protagonista sabato contro la ceca Barbora Krejcikova

Tutti pazzi di Jasmine Paolini. Il sorriso che ha conquistato il pubblico del Centrale e soprattutto che si è meritata la possibilità di giocare la seconda finale Slam in carriera sulla sacra erba di Wimbledon che la vedrà protagonista nella giornata di sabato contro la ceca Barbora Krejcikova con la possibilità di provare ad agguantare un sogno enorme.

Paolini-Krejcikova: la finale che non ti aspetti

Il torneo femminile a Wimbledon ha offerto molte sorprese come spesso capita. L’erba si conferma una superficie insidiosa che tira fuori pregi e difetti di tutte le atlete e a volte riesce nell’effetto di rimescolare le carte. Sabato andrà in scena la finale che probabilmente nessuno bookmaker (ma se per questo neanche tifosi ed esperti vari) avrebbe potuto prevedere alla vigilia: quella tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova.

Da una parte l’azzurra, numero 7 del mondo (in virtù dell’incredibile scalata in questa stagione), che prima di quest’anno non aveva mai vinto una partita a Wimbledon; dall’altra la ceca Barbora Krejcikova, numero 32 della classifica WTA in singolare (e 25 in doppio) che con i prati ha sempre avuto un rapporto decisamente migliore. La tennista ceca però è decisamente più pericolosa di quanto indichi la sua carriera visto che nel 2022 ha raggiunto anche la seconda posizione in classifica. Qualche infortunio di troppo non le ha permesso di avere la giusta continuità ma negli ultimi mesi sembra essersi messa alle spalle questi problemi.

Paolini contro Krejcikova: un solo precedente

La carriera di Krejcikova recita 7 titoli vinti nel circuito WTA in singolare a cui si vanno ad aggiungere i 17 conquistati in doppio; palmares decisamente più importante di quello dell’azzurra che vanta 2 titoli in singolare e 4 in doppio. E tra le due c’è un solo incontro in passato con la sfida al primo turno di qualificazione degli Australian Open nel 2018 che vide una vittoria nettissima dell’atleta ceca con il risultato di 6-2, 6-1.

Lo scatto con Billie Jean e le parole di Becker

Non c’è dubbio che il pubblico del Centrale di Wimbledon abbia scelto Jasmine Paolini come sua beniamina. Anche nel match contro Vekic, l’incoraggiamento dei tifosi è stato fondamentale per riuscire a recuperare e poi a vincere una partita che si era fatta assai complicata. L’azzurra ha saputo conquistare tutti con il suo sorriso e ai Championships ha acquisito una nuova popolarità. Subito dopo il match con Vekic è arrivato lo scatto con una leggenda del tennis come Billie Jean King: “Sta facendo la storia come prima italiana ad arrivare in finale a Wimbledon e sabato scenderà in campo per la seconda finale di fila in uno Slam. Che estate per Jasmine Paolini”.

E sono arrivate anche le parole al miele di un’altra leggenda come il tedesco Boris Becker: “Amo assolutamente la sua determinazione, la sua grinta e il suo bellissimo sorriso. Ma del resto chi non lo fa. Ma faccio i complimenti anche a Vekic. Che straordinaria semifinale femminile abbiamo visto oggi. Bravissime”.