Wimbledon, Sinner e il ko con Medvedev: l'articolo del Corriere che tira in ballo Kalinskaya scatena la polemica

La sconfitta di Jannik Sinner contro Medvedev a Wimbledon e il virus che ha colpito l’azzurro hanno provato tanta delusione e anche qualche tesi un po’ “strampalata”

La sconfitta di Jannik Sinner in semifinale a Wimbledon è stata una doccia fredda per tanti tifosi italiani. Il tennista altoatesino ha abituato i suoi fan “troppo bene”: a eccezione del ritiro nei quarti di finale di Madrid, infatti, l’azzurro è sempre arrivato almeno in semifinale in tutti i tornei che ha giocato nel corso del 2024. A Wimbledon per la corsa si è fermata prima contro Daniil Medvedev.

Sinner: il malore e il ritiro da Bastad

La sconfitta contro Daniil Medvedev ha lasciato anche un velo di preoccupazione tra i tifosi di Jannik Sinner. Per l’azzurro è arrivata l’ennesimo ko al cinque set ma soprattutto a preoccupare è stato il mancamento che Jannik ha sofferto nel corso del terzo set. Il numero 1 al mondo è riuscito comunque a finire la partita ammettendo solo dopo che probabilmente a colpirlo è stato un virus che lo ha debilitato.

Molto probabilmente il malore è stato dettato da un semplice stato di affaticamento per le tante partite giocate nel corso di questo 2024 e nei quarti dei Championship in cui Jannik ha dovuto affrontare avversari molto difficili che lo hanno costretto a lunghe battaglie e anche per questo motivo è arrivata la decisione di rinunciare al torneo sulla terra rossa di Bastad, in programma per preparare l’appuntamento olimpico.

Sinner: “Il virus e il freddo per vedere Anna Kalinskaya”

Nelle ultime ore a creare un po’ di scalpore è stato anche un articolo del Corriere della Sera che nel sottotitolo recita “Il virus, il freddo per vedere Anna Kalinskaya” e nell’articolo si legge: “Non si fa una colpa a Jannik di voler vivere la sua vita e il suo nuovo amore, è un desiderio sacrosanto, però una vita più ritirata (meno a contatto con la folla, i tifosi, gli spettatori dei campi secondari, gli spostamenti sempre difficoltosi nei dialetti del circolo) forse avrebbe aiutato il contenimento del virus in agguato. O addirittura l’avrebbe scongiurato”. Una tesi, ovviamente, non provata che però ai fan del tennista altoatesino sembra non andare giù.

Sui social l’estratto dell’articolo è diventato virale e ha ricevuto molte critiche: “Senza sapere che virus, di che si tratta, dare consigli a caso”, scrive Paola. Mentre c’è chi prova a scherzarci su: “Proporrei di chiuderlo in una stanza e farlo uscire solo per gli allenamenti e le gare”. E ancora: “Voglio solo pensare che sia colpa del caldo”.

Jannik e Anna in vacanza in Costa Smeraldo

Nel frattempo Jannik Sinner e Anna Kalinskaya hanno deciso di prendersi qualche giorno di vacanza e sono volati in Costa Smeralda. Un modo per staccare la spina dai tanti impegni della stagione, per Jannik di ricaricare le batterie in vista dei prossimi appuntamenti, ora rappresentati da Parigi 2024. Mentre Anna ha deciso di rinunciare ai Giochi Olimpici e si potrà godere qualche giorno di vacanza in più.