Wimbledon, Kalinskaya esce in lacrime sotto gli occhi di un Sinner preoccupato: Jannik straccia tutti sul web

In occasione dell'ottavoi di finale a Wimbledon contro Rybakina, Kalinskaya è costretta a ritirarsi in lacrime per un infortunio sotto gli occhi di Sinner, che intanto straccia tutti sul web

Tanta sfortuna per Anna Kalinskaya, che avanti nel punteggio nel primo set contro Elena Rybakina, ha subito un’infortunio al collo e all’avambraccio destro che ha permesso alla kazaka di rimontarla e poi obbligato la russa a ritirarsi dicendo addio alle sue possibilità di raggiungere il primo quarto di finale della sua carriera a Wimbledon, il tutto sotto gli occhi di un Jannik Sinner visibilmente preoccupato. Intanto l’altoatesino è lo sportivo più letto sul web secondo i dati Taboola.

Kalinskaya si ritira contro Rybakina

Dopo una partenza esaltante che le aveva permesso di portarsi avanti 3-1 con un break di vantaggio sulla favorita Elena Rybakina, vincitrice dell’edizione 2022 di Wimbledon, Anna Kalinskaya è stata costretta a richiedere un medical time-out per un infortunio a collo e braccio destro, che l’ha limitata fortemente, tanto che la kazaka ha conquistato i successivi otto game che le hanno permesso di aggiudicarsi il primo parziale e salire subito sul 3-0 nel secondo, momento in cui la tennista russa ha deciso di ritirarsi, rinunciano al sogno dei primi quarti di finale qui ai Championships e i secondi a livello slam dopo quelli raggiunti all’Australian Open quest’anno.

L’infortunio sotto gli occhi di un Sinner preoccupato

A seguire il match di Kalinskaya c’era anche Jannik Sinner – ormai un habitué nel suo angolo -, che, dopo aver raggiunto il traguardo dei quarti di finale nella giornata di domenica 7 luglio, era venuto sul campo centrale per fare il tifo affinché anche la sua ragazza riuscisse nella stessa impresa, fallita appunto a causa di quell’infortunio che ha scosso il n°1 ATP, visibilmente preoccupato – soprattutto quando Anna ha abbandonato il campo in lacrime – per le condizioni della sua metà, che nei prossimi giorni capirà l’entità dello stop e quanto sarà costretta a stare lontana dai campi.

Jannik domina sul web, male il calcio

Intanto, secondo i dati raccolti e pubblicati da Taboola, Sinner sarebbe nettamente lo sportivo più ricercato sui siti di news italiani negli ultimi novanta giorni con circa 18 milioni di pagine visualizzate. Per rendere l’idea del dominio di Jannik in questa speciale classifica, basta guardare chi lo insegue, ovvero il pilota di punta della Ferrari Charles Leclerc, secondo con 3,2 milioni di pagine di visualizzazioni. A sorprendere di questa ricerca sono i dati riguardanti il calcio, con Luciano Spalletti (terzo) unico a tenere alto il nome dello sport più seguito in Italia, mentre la crescita di interesse nei confronti del tennis è dimostrata anche dalla presenza in classifica di Carlos Alcaraz (2.7 milioni di visualizzazioni) e Matteo Berrettini (1.1 milioni).