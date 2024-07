Wimbledon, Sinner e il colpo che fa impazzire Bertolucci: “Cosa si è inventato?” ma Alcaraz non molla la presa

La sfida a distanza tra Sinner e Alcaraz continua ma prima dell’eventuale scontro manca ancora un passo da fare. Intanto Jannik e Carlos regalano spettacolo con colpi incredibili

Jannik Sinner continua a vincere, stavolta sulla sua strada c’era lo statunitense Shelton ma l’azzurro, nonostante qualche momento difficile, nel terzo set riesce a portare a casa la partita e a conquistare l’accesso ai quarti di Wimbledon per il terzo anno consecutivo. Altra gara di grande solidità per l’altoatesino che dopo un primo set dominato, ha sfruttato le occasioni nel secondo e ha saputo reagire alle difficoltà nel terzo. Avanza anche Carlos Alcaraz, in un continuo botta e risposta tra i due anche a forza di colpi spettacolari.

Sinner e il colpo che fa impazzire Bertolucci

Il punteggio è 5-4 per lo statunitense Shelton nel terzo match. Al servizio c’è Sinner sul punteggio avanti 40-30, la risposta di Shelton sulla battuta dell’italiano è praticamente perfetta con palla nei piedi ma Jannik non perde la calma e tira il colpo con la racchetta che impatta sulla pallina proprio in mezzo alle gambe. Lo statunitense è costretto a rispondere avanzando verso la rete e Sinner lo trafigge con un passante perfetto. Il commento di Paolo Bertolucci ai microfoni Sky è incredulo: “Cosa si è inventato adesso? Ma questo è pazzesco. Non poteva fare altrimenti, poi anche il passante meno spettacolare, ma guarda dove l’ha messo”, dice l’ex giocatore. E a sottolineare il gesto ci pensa il pubblico del campo 1 in piedi per l’italiano.

Sinner: “Col team ci divertiamo tanto”

E’ il solito Jannik Sinner alla fine del match con Ben Shelton. Vittoria in tre set non senza dei momenti di difficoltà contro il tennista statunitense: “E’ stato un match difficile soprattutto nel terzo set, nel tiebreak ho dovuto salvare anche dei setpoint. Sono contento di aver vinto in tre set. Grazie per essere rimasti. Il colpo sotto le gambe? Lì sono stato solo fortunato ma davvero non so cosa dire. Con il team ci divertiamo tanto anche quando lavoriamo, e lavoriamo tanto proprio per questi momenti. E poi tutti i giocatori vogliono dare anche spettacolo per il pubblico, per questo è importante sorridere ed essere felici in campo. Medvedev o Dimitrov? Chiunque sarà il mio avversario, sarà un avversario difficile ed è sempre bello giocare un quarto di finale in uno slam”.

Alcaraz continua a impressionare: colpo da sogno contro Humbert

Non si ferma la corsa di Carlos Alcaraz, il tennista spagnolo continua a vincere e a convincere. Contro il francese Humbert va avanti di due set con grande autorità prima di concedersi una pausa nel terzo che perde nettamente con il punteggio di 6-1. Ma quando la partita comincia a contare sul serio, il 21enne di El Palmar riesce ad alzare il livello del suo gioco e nel quarto set nel momento decisivo piazza il break che vale la vittoria. Per Carlito si tratta della settima volta consecutiva ai quali di finale di uno Slam con una carriera che a 21 anni sembra già da record.

Ma a impressionare sono soprattutto i suoi colpi, la sua capacità di divertirsi in campo e di inventare sempre qualcosa di nuovo. A Wimbledon, lo spagnolo deve difendere i punti conquistati grazie alla vittoria dello scorso anno ma in campo continua a impressionare e contro il francese Humbert conquista uno dei punti più belli del torneo dopo essere finito anche a terra.