Wimbledon, Djokovic in semifinale senza giocare per ritiro di de Minaur: Nole attende uno tra Musetti e Fritz

Alex de Minaur si ritira da Wimbledon per un infortunio all'anca, permettendo a Djokovic di volare direttamente in semifinale, dove - bello riposato - affronterà il vincente della sfida tra Musetti e Fritz

Novak Djokovic vola direttamente in semifinale senza nemmeno dover scendere in campo visto il ritiro di Alex de Minaur, che si era infortunato in occasione del match point contro Arthur Fils agli ottavi di finale. Un peccato per Demon, che – per quanto sarebbe certamente partito sfavorito – si sarebbe potuto comunque giocare le sue chance per provare a raggiungere la prima semi a livello slam della sua carriera.

Alex de Minaur si ritira, Nole vola in semifinale

Ha aspettato fino all’ultimo per capire se fosse possibile scendere in campo ed essere competitivo, ma non c’è stato nulla da fare per Alex de Minaur, costretto a ritirarsi per un problema all’anca prima del match contro Novak Djokovic valevole per i quarti di finale di Wimbledon. L’australiano ha rimediato l’infortunio in maniera particolare, colpendo una volée in occasione del match point che gli ha permesso di battere Arthur Fils in quattro set.

Le parole di de Minaur

Queste le parole di de Minaur nella conferenza stampa da lui convocata a Wimbledon per comunicare il forfait: “Speravo di non dover dare questo annuncio. Sono davvero triste di dover dare forfait a causa di un infortunio all’anca, una piccola lesione cartilaginea nella zona in cui questa si connette all’adduttore. Ho percepito un forte crack durante gli ultimi tre punti giocati nell’incontro con Fils. Nella giornata di ieri ho fatto una risonanza che ha evidenziato l’infortunio e l’alto rischio di peggiorare le cose che avrei corso se avessi giocato il match con Djokovic”.

Ora uno tra Fritz e Musetti

Djokovic raggiunge quindi la sua tredicesima semifinale a Wimbledon – eguagliando il record di Roger Federer – e diventa il terzo tennista ad arrivare tra i migliori quattro ai Championships dopo aver compiuto 37 anni insieme a Ken Rosewall e al solito Swiss Maestro. Adesso Nole attende il vincente della sfida in programma oggi mercoledì 10 luglio tra Taylor Fritz e l’azzurro Lorenzo Musetti, con entrambi che disputerebbero la loro prima semi in carriera a livello slam.