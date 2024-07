ATP Gstaad, Fognini vince dopo la beffa a Wimbledon: domani Berrettini in campo dove conquistò il primo titolo

Terminato Wimbledon si torna sulla terra rossa, con la vittoria di Fognini su Droguet all'esordio all'ATP 250 di Gstaad, dove domani scenderà in campo anche Berrettini contro Cachin

Concluso un Wimbledon dolceamaro per il tennis italiano, si torna sulla terra rossa con vari tornei utili per preparare i Giochi Olimpici di Parigi 2024, tra i quali l’ATP 250 di Gstaad, dove – dopo le beffe ai Championships – ripartono Fabio Fognini, vittorioso all’esordio su Titouan Droguet, e Matteo Berrettini, che in Svizzera conquistò il suo primo titolo nel circuito maggiore e che scenderà in campo domani contro Pedro Cachin.

Fognini dimentica la beffa a Wimbledon con una vittoria

Dopo aver fallito per un soffio l’accesso agli ottavi di finale di Wimbledon – gli unici a livello slam che ancora mancano all’azzurro classe 1987 – perdendo contro Roberto Bautista Agut al quinto dopo che si era trovato avanti per due set a uno, Fabio Fognini è tornato sulla sua amata terra rossa all’ATP 250 di Gstaad per smaltire la delusione degli ultimi Championships con una vittoria all’esordio sul francese Titouan Droguet.

La partita

Vittoria convincente quella di Fognini. Fabio si aggiudica un primo set molto combattuto concretizzando l’unica chance di break del parziale nel decimo e ultimo game, poi, dopo aver annullato all’avversario tre occasioni per strappargli la battuta nel game di apertura del set successivo, si porta subito avanti di un break anche nel secondo, break che però Droguet si riprende subito. Il punteggio di parità dura sino al sesto game, quando Fabio riesce a strappare nuovamente la battuta al suo avversario per poi tenere agevolmente i successivi due game al servizio chiudendo l’incontro. Al prossimo turno Fognini affronterà il vincente della sfida tra Dominic Thiem e Juan Pablo Varillas.

Domani tocca a Berrettini e Napolitano

Oltre a Fognini, in Svizzera sono presenti anche Stefano Napolinato e Matteo Berrettini, che alla sua prima partecipazione a Gstaad conquistò il primo titolo ATP nel 2018 e fece nuovamente finale nel 2022, quando venne sconfitto da Casper Ruud. Berrettini – che pure deve smaltire la beffa di un sorteggio a Wimbledon che lo ha portato ad affrontare già al secondo turno il n°1 Jannik Sinner – se le vedrà Pedro Cachin – non ci sono precedenti tra i due – nel secondo match in programma sul centrale (partenza prevista per le 10.30) dopo quello tra Quentin Halys e Richard Gasquet, mentre Napolitano affronterà con il qualificato Gustavo Heide – anche in questo caso non ci sono precedenti – nel secondo match sul campo n°1 (inizio previsto sempre per le 10.30) dopo quello tra Yannick Hanfmann e Samir Dzumhur.