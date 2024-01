La Juventus cerca un ultimo colpo a centrocampo. La dirigenza bianconera provando il tutto per tutto in accordo con l’allenatore Massimiliano Allegri. C’è stato, secondo Sky Sport, un tentativo per Giacomo Bonaventura, ma la Fiorentina ha risposto picche mentre l’Udinese, per Samardzic, non gradirebbe la proposta di prestito senza obbligo di riscatto. Anche per Pereyra sarebbe stato fatto un tentativo, ma anche in questo caso l’esito non è stato positivo.