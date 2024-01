Calciomercato, news e trattative live di oggi venerdì 19 gennaio 2024: Milan, il ruolo degli arabi. Juve-Kean ai saluti. Diretta

Prima conferenza da allenatore, per Daniele De Rossi. Inevitabile la domanda su Mourinho. Se la Roma ha fatto stufare l’allenatore portoghese e se si sono sentiti: “Gli ho mandato un messaggio, lui mi aveva scritto quando accettai la Spal, era un gesto dovuto e giusto. Se si è stufato? Dovete chiederlo a lui e non mi interessa più di tanto a dir la verità. Non mi posso concentrare su altre cose ora, devo concentrarmi sulla Roma perché in questi giorni ho dovuto fare anche tante altre cose, le divise, il contratto, altre cose non di calcio. Non vedo l’ora di poter pensare solo al calcio”. Sul gioco della squadra: “Qualche problema lo riscontravamo anche guardando le partite. Non penso che la Roma giocasse male come veniva detto, ma giocava alcune partite molto bene ed altre molto male, questo saliscendi era il problema. Ha avuto delle alternanze dal punto di vista del rendimento in campo, le idee e i motivi ce li stiamo dando ma sarebbe irrispettoso dirlo qui in conferenza stampa. Dal vivo rimani impressionato a vedere quando toccano la palla Dybala, Lukaku, Pellegrini… chi mi ha impressionato è Pisilli, non pensavo fosse così forte. Ammetto che non lo conoscevo”.