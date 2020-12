LIVE ATALANTA - FC MIDTJYLLAND 0-1 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Sfida fondamentale per l'Atalanta che ospita nel suo Gewiss Stadium il Midtjylland in questa quinta giornata del Gruppo D: una vittoria avvicinerebbe il secondo posto del girone, visto che l'Ajax dovrà vedersela con il Liverpool.20:09

La squadra di Gasperini deve vincere per raggiungere quota 10 e provare a distanziare la squadra olandese, cercando di sfruttare il turno piú semplice contro un Midtjylland ultimo del girone e ancora a quota zero.20:09

La formazione del MIDTJYLLAND: 4-1-4-1 per gli ospiti, Hansen - Andersson, James, Scholz, Paulinho - Hoegh - Dreyer, Anderson, Onyeka, Mabil - Kaba.20:14

Gasperini opta per la doppia prima punta, Zapata e Muriel saranno supportati da Gomez. A centrocampo Pessina prende il posto di De Roon, Palomino e non Toloi in difesa. Sportiello titolare visto i problemi fisici di Gollini.20:18