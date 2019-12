LIVE BENFICA - ZENIT 0-0 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Cross dalla destra di Cervi per Vinicius, che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta.21:39

AZMOUN! Tiro potente ma non preciso: rimessa dal fondo per i portoghesi.21:34

Intanto il Lipsia è passato in vantaggio nella sfida contro il Lione. Ad ora, passerebbe lo Zenit come seconda del girone.21:08

PREPARTITA

Benfica - Zenit è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio do Dragao di Oporto.

Arbitro di Benfica - Zenit è Antonio Mateu Lahoz (Spagna).

La partita di andata Zenit - Benfica si è giocata il 2 ottobre 2019 e si è conclusa 3-1.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Benfica: Odisseas, Tavares, Bruno Dias, Jardel, Grimaldo, Pizzi, Fejsa, Gabriel, Rafa Silva, Seferovic, Taarabt

Zenit: Lunev, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Santos, Shatov, Ozdoev, Barrios, Dzyuba, Azmoun, Driussi



Dove vedere Benfica-Zenit di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Benfica-Zenit si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 10 dicembre.

Benfica-Zenit è una partita valevole per la giornata 6 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League