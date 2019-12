LIVE BORUSSIA DORTMUND - SLAVIA PRAGA 1-1 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Bruttissimo colpo per il Borussia, proprio mentre a Milano pareggiava l'Inter: ora sarebbero i nerazzurri a qualificarsi per i quarti21:44

Esultanza sugli spalti per il gol del Barcellona contro l'Inter: in questo momento Borussia sempre più saldo agli ottavi di Champions21:27

Il Borussia sembra voler chiudere il discorso in fretta per poi mettersi ad aspettare buone notizie da Milano21:18

Reus vede libero il compagno e il talentino giallonero non sbaglia davanti a Kolar! Borussia in vantaggio!21:11

HUMMELS! Prima occasione per il Borussia! Brandt serve l'ex Bayern che calibra male il tiro in area! Alto!21:06

Di contro lo Slavia non ha più nulla da chiedere alla manifestazione, non potendo più sperare neppure nel terzo posto20:30

PREPARTITA

Dortmund - Slavia Praga è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Dortmund - Slavia Praga è Sergei Karasev (Russia).

La partita di andata Slavia Praga - Dortmund si è giocata il 2 ottobre 2019 e si è conclusa 0-2.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Dortmund: Burki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Witsel, Delaney, Brandt, Reus, Sancho, Guerreiro

Slavia Praga: Kolar, Coufal, Kudela, Hovorka, Boril, Masopust, Sevcik, Soucek, Stanciu, Tecl, Olayinka



Dove vedere Dortmund-Slavia Praga di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Dortmund-Slavia Praga si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 10 dicembre.

Dortmund-Slavia Praga è una partita valevole per la giornata 6 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

