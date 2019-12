LIVE INTER - BARCELLONA 1-1 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Lancio lungo per Lautaro che difende palla e la smista per il compagno il cui tiro dal limite passa tra le gambe di Umtiti e supera Neto!21:44

D'AMBROSIO! Punizione tagliata di Biraghi, l'esterno opposto non c'arriva per un soffio: Neto anticipa tutti!21:21

L'Inter fatica a fare gioco, ma non manca il cuore ai nerazzurri: tante palle lunghe per Lukaku e tanto movimento di Lautaro21:16

Borussia Dortmund in vantaggio contro lo Slavia: in questo momento il secondo posto nel girone è dei tedeschi, l'Inter deve segnare!21:13

LUKAKU! Il belga troppo macchinoso in area: tiro rimpallato in angolo!21:10

PEREZ! Risposta del Barcellona! Il giovane attaccante va via sulla sinistra e calcia in diagonale: Handanovic respinge21:08

Appena due i titolari mandati in campo da Valverde, Langlet e Griezmann, ma il Barcellona non rinuncia al suo consueto possesso palla21:06

San Siro strapieno per l'ultima partita del Gruppo F! L'Inter deve vincere per avere la certezza di accedere agli ottavi di Champions!20:30

PREPARTITA

Inter - Barcellona è valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, girone F.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Barcellona è Bjorn Kuipers (Olanda), coadiuvato dagli assistenti Sander Van Roekeled Erwin Zeinstra. Al VAR ci saranno Pol Van Boekel e Dennis Higler mentre il quarto uomo sarà Serdar Gözübüyük.

La partita di andata Barcellona - Inter si è giocata il 2 ottobre 2019 e si è conclusa con la vittoria dei blaugrana per 2-1.

Dopo 5 partite il Barcellona si presenta a San Siro con 11 punti, già qualificato e sicuro del primo posto nel girone F. Staccati di 4 lunghezze si trovano l'Inter ed il Borussia (7 punti) mentre lo Slavia Praga chiude la classifica con 2 punti.

L'Inter di Conte per qualificarsi agli ottavi di Champions League deve vincere oppure pareggiare con lo stesso punteggio del Borussia Dortmund che gioca in casa contro lo Slavia Praga. Senza dubbio la partita più importante di Conte da quando è alla guida della squadra nero-azzurra. Vincere è la parola d'ordine e per farlo Conte si affiderà alla sua coppia d'attacco Lautaro Martinez - Lukaku. In difesa insieme al trio Godin, de Vrij e Skriniar dovrebbero giocare Biraghi e D'Ambrosio sulle corsie laterali mentre a centrocampo, dove l'Inter è in grossa emergenza per i tanti infortuni, quasi certi Vecino, Borja Valero e Brozovic. Il Barcellona, già qualificato, ha lasciato a casa la sua stella Messi. Valverde si affiderà davanti a Suarez (reduce da un gran gol in Liga di tacco), Griezmann e Perez. A centrocampo Rakitic e Vidal sicuri di giocare titolari. Stasera ci sarà il tutto esaurito, 72.000 spettatori, a San Siro con record d'incasso: quasi 8 milioni di euro.

Probabili formazioni:

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi, Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Barcellona: Neto, Wague, Umtiti, Todibo, Firpo, Alena, Rakitic, Vidal, Griezmann, Suarez, Perez. All. Valverde



Dove vedere Inter - Barcellona di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Inter - Barcellona si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 10 dicembre.

Inter - Barcellona, partita valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League

Qui trovate la Classifica Marcatori di Champions League