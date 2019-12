LIVE SALISBURGO - LIVERPOOL 0-0 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Wals-Siezenheim

Città: Salisburgo

18:25

Benvenuti al live di Salisburgo-Liverpool!18:25

'Red Bull Arena' gremita per una sfida che può valere un pezzo di storia del club austriaco, alla prima partecipazione alla fase a gironi di Champions18:25

Il Liverpool guida il girone con 10 punti, ma in caso di sconfitta e di risultato positivo del Napoli contro il Genk i Reds sarebbero clamorosamente eliminati qualora perdessero in Austria!18:25

Il Salisburgo ha quindi un solo risultato a disposizione, ma è padrone del proprio destino a prescindere dall'esito di Napoli-Genk che si gioca in contemporanea18:25

Squadre in campo per quella che si annuncia come una partita spettacolare, ripensando anche all'andata, finita 4-318:25

Assente Fabinho, Klopp sceglie di tenere in panchina Oxlade-Chamberlain e Milner: a centrocampo c'è Keita18:25

1' VIA AL MATCH!18:56

4' Inizio a mille all'ora del Salisburgo, come d'abitudine per gli austriaci: il Liverpool deve difendersi!18:59

6' SALAH! Ecco il Liverpool! Gran lancio di Lovren e destro dell'egiziano, respinto da Stankovic!19:01

8' ALISSON! Doppia, incredibile respinta del portiere brasiliano sulle conclusioni ravvicinate di Hwang e Minamino! L'ex romanista tiene in piedi il Liverpool!19:03

10' MANÈ! Il Liverpool risponde con un destro a giro del senegalese, fuori non di molto19:05

14' Il Liverpool prova a rispondere colpo su colpo, ma è il Salisburgo a fare la partita!19:09

17' I Reds stanno accettando i ritmi imposti dalla squadra di casa e attaccano ogni volta si presenta la possibilità: partita intensa come all'andata19:12

21' Pallone leggermente lungo di Minamino per Hwang, il coreano va al tiro con poca coordinazione: blocca Alisson, il Salisburgo spreca una buona occasione potenziale19:16

24' HAALAND! Primo guizzo del talento anglo-norvegese: Alisson blocca il suo diagonale!19:19

27' Solo un paio di lampi offensivi per il Liverpool che sta subendo gioco e personalità del Salisburgo19:22

30' SALAH! Che errore! La miglior occasione della partita! Gran assist di Keita per l'egiziano, che in area solo a tu per tu con Stankovic calcia fuori col sinistro!19:25

33' Fase di gara favorevole al Liverpool. Il Salisburgo rifiata dopo 25 minuti giocati a tutta19:28

36' Partita meno intensa in questa fase. Il Liverpool è riuscito ad abbassare i ritmi del Salisburgo, ma i Reds devono vincere per prendersi il primo posto del girone ora appannaggio del Napoli19:31

39' Con questo risultato il Salisburgo sarebbe in Europa League, ma basta un gol per spostare clamorosamente gli equilibri del girone19:34

42' MWEPU! Gran destro dalla distanza dello zambiano: blocca Alisson. Si rifa vedere il Salisburgo19:37

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Al riposo senza recupero! 0-0 a Salisburgo!19:40

45' Frazione molto intensa per 25', con il Salisburgo dominante, poi più equilibrata19:40