PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Barcellona è valevole per i Quarti della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 10 aprile alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Barcellona sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Paris Saint-Germain nella fase a gironi ha incontrato Royal Antwerp, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Newcastle United e Milan superando il girone con 8 punti mentre il Barcellona ha incontrato FC Porto, Shakhtar Donetsk e Royal Antwerp superando il girone con 12 punti.

Paris Saint-Germain-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sono 12 i precedenti tra Paris Saint-Germain e Barcellona in Champions League, con un bilancio in perfetto equilibrio di quattro vittoria a testa e quattro pareggi.

Il Paris Saint-Germain e il Barcellona si sono affrontate nella fase a eliminazione diretta della Champions in sei differenti edizioni, solo le sfide “Real Madrid-Bayern Monaco” (nove) e “Real Madrid-Juventus” (sette) si sono giocate più volte in questa fase del torneo.

Una delle tre occasioni in cui il Barcellona ha perso un match fuori casa con quattro reti di scarto in Coppa dei Campioni/Champions League è stata contro il Paris Saint-Germain nel febbraio 2017 (sconfitte 4-0 anche contro il Liverpool nel maggio 2019 e contro il Bayern Monaco nell’aprile 2013).

La sconfitta più pesante subita dal Paris Saint-Germain in Coppa dei Campioni/ Champions League è arrivata contro il Barcellona (6-1 al Camp Nou nel marzo 2017), un risultato che eliminò i parigini, nonostante fossero in vantaggio per 4-0 dopo la gara d’andata degli ottavi di finale. In quella circostanza, l'attuale allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique guidò il Barcellona in quella storica rimonta, che rimane l'unica volta in cui una squadra ha passato il turno nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dopo aver perso l'andata con almeno quattro gol di scarto.

Il Barcellona torna a disputare i quarti di finale di Champions League per la prima volta dall'agosto 2020, quando subì la sconfitta più pesante per il club catalano nelle competizioni europee (8-2 contro il Bayern Monaco). I blaugrana hanno superato i quarti di finale solo in una delle ultime cinque occasioni (nel 2018/19 contro il Manchester United).

Dopo i due successi ottenuti negli ottavi di finale contro la Real Sociedad, Luis Enrique potrebbe diventare il secondo tecnico del Paris Saint-Germain a vincere le prime tre partite alla guida del club nella fase a eliminazione diretta della Champions League, dopo Laurent Blanc nel 2013/14.

Solo Thomas Müller (otto) e Andriy Shevchenko (cinque) hanno segnato più gol di Kylian Mbappé contro il Barcellona in Champions League (quattro), nonostante il francese li abbia affrontati solo in due occasioni nella competizione. Infatti, Mbappé è l'unico giocatore nella storia della competizione ad avere realizzato una tripletta contro il Barcellona nella fase a eliminazione diretta del torneo (tre reti nel febbraio 2021, negli ottavi di finale).

Ilkay Gündogan del Barcellona è il giocatore che ha effettuato più passaggi che rompono la linea difensiva avversaria in questa Champions League (19). Il centrocampista tedesco ha anche fornito tre assist nel torneo in questa stagione, l'ultimo giocatore del Barcellona ad effettuare più passaggi vincenti in una singola stagione è stato Jordi Alba nel 2018/19 (cinque).

Il 91% dei palloni giocati da Kylian Mbappé in questa Champions League sono arrivati sotto il pressing avversario; la percentuale più alta nel torneo in corso (min. 50 tocchi). In effetti, l'attaccante del Paris Saint-Germain ha effettuato più passaggi chiave sotto pressione di qualsiasi altro attaccante nella competizione in questa stagione (15).

Se dovesse giocare titolare anche in questa sfida come nella precedente, Pau Cubarsí diventerebbe il difensore più giovane a giocare una gara dal primo minuto dei quarti di finale di Champions League (17 anni e 79 giorni il giorno della partita). Nell’ultimo match contro il Napoli, Cubarsí è stato il giocatore del Barcellona con la più alta percentuale di passaggi completati (90% - 61/68) e il maggior numero di passaggi che hanno rotto la linea avversaria (14).

Dove vedere Paris Saint-Germain-Barcellona di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Paris Saint-Germain-Barcellona si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 10 aprile.

Paris Saint-Germain-Barcellona è una partita valevole per la giornata Quarti della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League