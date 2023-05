DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Milan - Inter? La gara tra Milan e Inter si giocherà mercoledì 10 maggio 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Milan - Inter? L'arbitro del match sarà Jesús Gil Manzano Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Milan - Inter sarà Juan Martínez Munuera Dove si gioca Milan - Inter? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Milan - Inter? Stadio Giuseppe Meazza Chi trasmette la partita Milan - Inter? La partita tra Milan e Inter verrà trasmessa da Tv8 e Amazon Prime Video

PREPARTITA

Milan-Inter è valevole per l’andata della semifinale di Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 10 maggio alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Milan-Inter sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano coadiuvato da Diego Barbero Sevilla e Ángel Nevado Rodríguez. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

I rossoneri di Pioli arrivano in semifinale dopo aver vinto lo scontro tutto italiano contro il Napoli nei quarti di finale (1-0 in casa e pareggio 1-1 a Napoli) mentre i neroazzurri di Inzaghi hanno avuto la meglio sul Benfica grazie alla vittoria 0-2 in trasferta e pareggio 3-3 in casa.

Stasera tutto esaurito al Meazza di Milano: oltre 70000 spettatori (oltre due milioni le richieste!) per un incasso che supera i 10 milioni di euro. Numeri record che testimoniano l’attesa e l’importanza di questa prima partita di semifinale tra le due squadre di Milano. La partita verrà trasmessa su centinaia di tv estere con una platea potenziale che supera il miliardo di spettatori. In tribuna attesi personaggi famosi e vip italiani e stranieri.

Per la partita più importante fino ad ora della stagione il vero grande dubbio di Pioli è Leao uscito per infortunio durante la gara in campionato contro la Lazio. Centrocampo confermato mentre in attacco a supporto di Giroud potrebbero esserci Saelemaekers e Diaz al posto di Messias e Leao nel caso non fosse nel match. Qualche dubbio anche per Inzaghi a centrocampo ed attacco: a centrocampo solo due fra Calhanoglu, Brozovic e Mkhitaryan giocheranno ed in attacco solito duello Dzeko-Lukaku per fare da spalla a Lautaro Martinez.

Probabili formazioni Milan-Inter

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e streaming

Milan-Inter si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 10 maggio. In TV la partita sarebbe stata esclusiva Amazon Prime Video ma avendo rilevanza nazionale sarà trasmessa in chiaro anche su TV8. In streaming il match sarà visibile sempre su Amazon Prime Video.