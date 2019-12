LIVE CLUB BRUGGE - REAL MADRID 1-1 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Pennellata di Modric per Odriozola, cross basso e gran tiro al volo del brasiliano: Real in vantaggio!22:09

Ottime notizie da Parigi per il Bruges: il 3-0 del Psg sul Galatasaray spinge i belgi verso un posto in Europa League22:04

DENNIS! Il Bruges va in gol, ma l'attaccante è in fuorigioco: tutto fermo21:44

AMMONIZIONE! Casemiro entra in ritardo su Vormer: giallo per il brasiliano21:36

Il Bruges prova a distendersi in avanti, ma i belgi faticano a mettere in fila tre passaggi21:25

Il Bruges non riesce a uscire dalla propria metà campo: il pareggio andrebbe però bene ai belgi in chiave Europa League se il Galatasarray non vincerà col Psg21:18

PREPARTITA

Club Brugge - Real Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Jan Breydelstadion di Bruges.

Arbitro di Club Brugge - Real Madrid è Tobias Stieler (Germania).

La partita di andata Real Madrid - Club Brugge si è giocata il 1 ottobre 2019 e si è conclusa 2-2.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Sobol, Vormer, Rits, Vanaken, Dennis, Tau, Diatta

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Kroos, Casemiro, Modric, Benzema, Vazquez, Hazard



Dove vedere Club Brugge-Real Madrid di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Club Brugge-Real Madrid si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 dicembre.

Club Brugge-Real Madrid è una partita valevole per la giornata 6 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

