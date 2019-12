LIVE OLYMPIACOS - STELLA ROSSA 0-0 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

L'Olympiacos fa la partita, ma la grande occasione è per la Stella Rossa: Tomané però calcia sulla traversa un rigore. Per ora resiste lo 0-0 al Pireo.21:45

Si propone Tomané per la Stella Rossa, Meriah è attento e lo chiude in rimessa laterale.21:14

Prova a fare possesso palla l'Olympiacos, che deve per forza vincere per essere ripescato in Europa League.21:03

Si gioca per l'Europa League tra biancorossi greci e serbi, con le due tifoserie gemellate e comunque in festa già prima dell'inizio del match.20:30

PREPARTITA

Olympiacos - Stella Rossa è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis di Atene.

Arbitro di Olympiacos - Stella Rossa è Daniele Orsato (Italia).

La partita di andata Stella Rossa - Olympiacos si è giocata il 1 ottobre 2019 e si è conclusa 3-1.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Olympiacos: Sa, Torosidis, Meriah, Semedo, Tsimikas, Lovera, Benzia, Masouras, Camara, Bouchalakis, Guerrero

Stella Rossa: Borjan, Gobeljic, Degenek, Milunovic, Rodic, Van La Parra, Marin, Garcia, Jovancic, Canas, Tomane



Dove vedere Olympiacos-Stella Rossa di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Olympiacos-Stella Rossa si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 dicembre.

Olympiacos-Stella Rossa è una partita valevole per la giornata 6 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

