LIVE NAPOLI - AJAX 2-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Meret allontana con i pugni, Lozano non si fida e mette ancora in corner.19:07

Bergwijn cerca l'ingresso in area dopo il tocco di Taylor, attento Kim in chiusura.19:06

Ajax colpito ancora, olandesi ora timorosi nell'alzare il baricentro per non rischiare la terza rete.19:05

Qualche errore di troppo in fase di impostazione del Napoli, Spalletti non contento.18:58

Schreuder con l'undici sperato, Berghuis- Kudus - Bergwijn in attacco, Alvarez in mediana con Blind al centro della difesa.18:06

Spalletti punta su Juan Jesus dal primo minuto, confermato a centrocampo il trio Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski, in attacco Raspadori dal primo minuto, Simeone entrerà in corso.18:05

Grande entusiasmo in casa partenopea, una vittoria per mettere in ghiaccio il passaggio del turno in un momento magico per Raspadori e compagni.18:01

PREPARTITA

Napoli – Ajax è valevole per la quarta giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023, girone A. La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli – Ajax sarà Felix Zwayer coadiuvato da Stefan Lupp e Marco Achmüller. Al VAR invece ci sarà Harm Osmers.

Dopo 3 giornate il girone A vede in testa il Napoli a punteggio pieno con 9 punti, seguito dal Liverpool a 6, Ajax 3 punti ed ultimo il Rangers a 0 punti.

Il Napoli in grande stato di forma, primo in classifica con 23 punti e reduce dalla vittoria clamorosa per 6-1 in Olanda, ha stasera la possibilità di staccare il pass degli ottavi di finale in anticipo. La squadra partenopea si qualifica matematicamente agli ottavi in caso di vittoria o pareggio contro l’Ajax indipendentemente dal risultato di Rangers-Liverpool.

Spalletti è orientato a riconfermare la squadra dell’andata con un solo cambio in difesa: al posto di Rrhamani, infortunato, pronto Juan Jesus. Ancora out Osimhen: in attacco Lozano dal primo minuto insieme a Raspadori e Kvaratskhelia.

Probabili formazioni Napoli-Ajax

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Aax: Pasweer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Taylor, Alvarez, Klaassen; Berghuis, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder

Dove vedere Napoli-Ajax in diretta TV e streaming

Napoli-Ajax si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz’ora prima) del 12 ottobre. In diretta TV la partita sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In streaming il match sarà visibile su Now TV, Sky Go ed Infinity plus.