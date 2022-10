LIVE VIKTORIA PLZEN - BAYERN MONACO 0-4 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Viktoria plzen - Bayern monaco? La gara tra Viktoria plzen e Bayern monaco si giocherà mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Viktoria plzen - Bayern monaco? L'arbitro del match sarà Bartosz Frankowski Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Viktoria plzen - Bayern monaco sarà Pol van Boekel Dove si gioca Viktoria plzen - Bayern monaco? La partita si gioca a Plzen In che stadio si gioca Viktoria plzen - Bayern monaco? Stadio Doosan Arena Chi trasmette la partita Viktoria plzen - Bayern monaco? La partita tra Viktoria plzen e Bayern monaco verrà trasmessa da Sky, Mediaset Infinity e Sky Sport Calcio Qual'è il risultato di Viktoria Plzen - Bayern Monaco? Al 47° minuto del primo tempo il risultato di Viktoria Plzen - Bayern Monaco è 0-4

Viktoria Plzen - Bayern Monaco è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Doosan Arena di Plzen.

Arbitro di Viktoria Plzen - Bayern Monaco sarà Bartosz Frankowski coadiuvato da Marcin Boniek e Jakub Winkler. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Viktoria Plzen-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Viktoria Plzeň ha perso tutte le cinque sfide nelle principali competizioni europee contro il Bayern Monaco, due in Coppa delle Coppe nel 1971 e tutte le tre in Champions League. Queste sconfitte rappresentano il 17% dei KO totali subiti dal Plzeň nelle grandi competizioni europee (5/30).

Tra le squadre sempre battute, solo contro l'Olympiakos (6/6) il Bayern Monaco ha giocato più partite nelle principali competizioni europee rispetto al Viktoria Plzeň (5/5). I tedeschi hanno segnato 18 gol in queste cinque gare, ossia 3.6 a partita, la sua miglior media tra le 29 squadre che ha affrontato almeno cinque volte in Europa.

Il Viktoria Plzeň ha subito 12 gol nelle tre partite di questa Champions League, subendo già cinque reti in due diverse partite (1-5 vs Barcellona, ​​0-5 vs Bayern). Le ultime squadre a subire così tante reti nelle prime tre partite della fase a gironi erano state Celtic (12) e Legia Varsavia (13) nel 2016/17.

Il Bayern Monaco è imbattuto nelle ultime 31 partite della fase a gironi di Champions League (28V, 3N), striscia record per una squadra nella storia della competizione; ha anche vinto le ultime 10 gare della fase a gironi e con una vittoria stabilirebbe una nuova serie record di successi di fila nella fase a gironi del torneo.

Il Viktoria Plzeň non ha mai mantenuto la porta inviolata in casa in Champions League, subendo 22 gol in 10 partite. La squadra ceca ha vinto solo due di queste gare (3N, 5P), entrambe per 2-1 - vs CSKA Mosca a dicembre 2013 e vs Roma a dicembre 2018.

Il Bayern Monaco segna in media 1.7 gol a partita in trasferta in Champions League (231 gol in 133 gare fuori casa); tra le squadre che hanno giocato almeno 50 gare in trasferta nella competizione, solo il Manchester City (1.8) ha una media più alta.

Il Viktoria Plzeň ha subito 32 tiri in porta in questa Champions League, più di tutti, di cui 13 contro il Bayern Monaco nella terza giornata e solo in una gara ne ha incassati di più nella competizione (18 vs Bayern nel 2013). L’ultima squadra ad aver subito così tanti tiri nelle prime tre gare della fase a gironi era stata la Stella Rossa nel 2018/19 (36).

L'allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha vinto le sue ultime 11 partite della fase a gironi di Champions League (2 con il Lipsia, 9 con il Bayern), con un punteggio complessivo di 38-8. Solo Louis van Gaal ha avuto una serie di vittorie più lunga nella fase a gironi (14 di fila tra il 1999 e il 2009, con Barcellona e Bayern Monaco).

Nonostante abbia subito cinque gol all'esordio in Champions League nella terza giornata contro il Bayern Monaco, Marián Tvrdon ha effettuato otto parate, meno solo di Matús Kozácik contro il Bayern Monaco a ottobre 2013 per un portiere del Viktoria Plzeň in una partita di Champions League (13).

Leroy Sané ha preso parte attiva a 16 gol nelle ultime 13 presenze in Champions League (10 gol, 6 assist), segnando in tutte le tre partite finora, con quattro gol. Solo Robert Lewandowski ha segnato nelle prime quattro partite del Bayern Monaco in una stagione di Champions League (2019/20 e 2021/22); inoltre, nessun giocatore tedesco ha mai segnato nelle prime quattro gare di una squadra in una stagione nella competizione.

Dove vedere Viktoria Plzen-Bayern Monaco di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Viktoria Plzen-Bayern Monaco si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.

Viktoria Plzen-Bayern Monaco è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Viktoria Plzen - Bayern Monaco tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League