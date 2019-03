92' Grazie per aver seguito la diretta live di Barcellona-Lione! Alla prossima!

92' FINISCE QUI! Il Barcellona si libera del Lione con un netto 5-1 con un Messi particolarmente ispirato e accede ai quarti di finale di Champions League

90' Saranno solo 2 i minuti di recupero!

87' Messi parte nuovamente palla al piede e allarga per Dembelè che piazza la sfera, Gorgelin sbaglia e subisce un'altra rete

86' MANITA DEL BARCELLONA! DEMBELE'!

84' FEKIR! Tiro da fuori, ter Stegen si allunga e devia in corner

83' Ultimo cambio nel Barcellona! Fuori Sergi Roberto e dentro Semedo

82' E' ancora Messi al dare via all'azione, cross sul secondo palo per Piquè, che apre il piattone e chiude l'azione e la partita

81' POKER DEL BARCELLONA! PIQUE'!

79' Azione personale di Messi che entra in area, sterza e piazza un diagonale imprendibile per Gorgelin

78' GOL DEL BARCELLONA! DOPPIETTA DI MESSI!

74' Cambio anche nel Barcellona! Fuori Arthur e dentro Vidal

73' Cambio nel Lione! Fuori Depay e dentro Traorè

71' Primo cambio nel Barcellona! Fuori Coutinho, applaudito, e dentro Dembelè

70' Torna a spingere il Barcellona affidandosi al suo fuoriclasse, Lionel Messi

68' COUTINHO! Il brasiliano salta Gorgelin e calcia da posizione molto defilata trovando solo l'esterno della rete

66' DEPAY! Controllo in area e conclusione sbilenca da ottima posizione. Il Barcellona ora rischia

63' FEKIR! Girata in area di rigore, palla alta di poco

61' GOL CONVALIDATO! GARA RIAPERTA!

60' In corso un check del VAR per una posizione di fuorigioco

59' Serie di rimpalli in area del Barcellona, Tousart stoppa di petto e conclude in porta, nulla da fare per ter Stegen

58' ACCORCIA LE DISTANZE IL LIONE! TOUSART!

57' FEKIR! Conclusione da fuori palla a lato

55' Lione che prova a portarsi in avanti per riaprire il discorso qualificazione

53' Possesso palla del Barcellona che controlla la gara forte del doppio vantaggio

50' Proteste, timide, di Denayer per un contatto in area di rigore, tutto regolare per Marciniak

49' Giallo per Lenglet!

48' MESSI! Arthur verticalizza per la Pulce, colpo sotto che viene fermato sulla linea di porta

46' SI RIPARTE! Palla al Barcellona

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Barcellona saldamente in comando contro il Lione grazie al rigore trasformato da Messi e dal gol di Coutinho

44' Giallo per Dembele per un fallo in attacco!

44' Saranno 6 i minuti di recupero! Extra-time corposo per l'infortunio di Lopes

40' MESSI! L'argentino entra in area piccola e calcia, grande intervento di Gorgelin che nega la doppietta alla Pulce

39' Rakitic tenta il terzo tempo da azione di corner, palla alta sopra la traversa

37' SUAREZ! Diagonale che sfiora il palo della porta del neoentrato Gorgelin

34' Altri problemi per il Lione con Lopes che non ce la fa a rimanere in campo, al suo posto Gorgelin!

33' Giallo per Marçal per proteste dopo un fallo commesso su Messi!

32' Azione alla Barcellona per il 2-0: Arthur trova Suarez in area, saltato Marçal e pallone morbido per Coutinho che deve solo appoggiare in rete

31' ECCOLO IL RADDOPPIO DEL BARCELLONA! COUTINHO!

29' BARCELLONA VICINO AL RADDOPPIO! Suarez si inserisce e calcia, respinta di Lopes, su cui si avventa Rakitic, ma il tiro del croato va alto sopra la traversa

28' Continua il possesso palla del Barcellona nonostante il vantaggio di Messi su calcio di rigore

26' Lopes si rialza e viene applaudito sportivamente da tutto il Camp Nou

23' Ancora a terra Lopes, si scalda Gorgelin

22' Problema per Lopes dopo uno scontro fortuito con Coutinho, entrano in campo i medici sanitari del Lione

21' Dalla bandierina i francesi non riescono a rendersi pericolosi

20' DEMBELE! Conclusione dal limite deviata in angolo da Lenglet

18' MESSI NON SBAGLIA CON IL CUCCHIAIO! BARCELLONA IN VANTAGGIO!

16' RIGORE PER IL BARCELLONA! Suarez salta Denayer in area, il difensore del Lione aggancia il 9 blaugrana, nessun dubbio per il direttore di gara

13' Possesso palla continuo dei blaugrana, Lione che attende nella propria metà campo

10' NDombele prova a sorprendere ter Stegen dalla distanza, il portiere dei catalani controlla la traiettoria della sfera che termina a lato

7' BARCELLONA PERICOLOSO! Batti e ribatti nell'area di rigore del Lione, arriva Rakitic che prova la conclusione, ma viene respinta dalla difesa francese

6' Barcellona che aspetta la manovra del Lione, ma gli uomini di Valverde pressano già dalla trequarti francese

4' MESSI! L'argentino si libera al tiro, ottimo intervento di Lopes che devia in angolo

3' Barcellona subito in avanti con Coutinho che cerca Suarez in area, esce Lopes e fa sua la sfera

1' PARTITI! Palla al Lione

Le due squadre vengono dallo 0-0 maturato in Francia. Valverde conferma l'once de gala. Il Lione si schiera con un 5-3-2 con Depay e Dembele in avanti