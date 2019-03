93' Grazie per aver seguito la diretta live di Bayern Monaco-Liverpool! Alla prossima!

93' FINISCE QUI! Il Liverpool vince per 3-1 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco e accede così ai quarti di finale di Champions League

92' Giallo per Robertson per un fallo su Goretzka! Diffidato salterà l'andata dei quarti di finale

90' Saranno 3 i minuti di recupero!

87' Ultimo cambio nel Liverpool! Dentro Lallana e fuori Milner

85' Cross di esterno di Salah e Manè batte di testa Neuer

84' DOPPIETTA DI MANE'! LA CHIUDE IL LIVERPOOL!

84' Giallo per Renato Sanches!

83' Cambio nel Liverpool! Dentro Origi e fuori Firmino

82' RENATO SANCHES! Tiro da fuori, palla a lato

80' Firmino prova dal limite, Neuer blocca

78' Ultimo cambio nel Bayern Monaco! Fuori James Rodriguez e dentro Renato Sanches

75' SALAH! Contropiede dell'egiziano che libera il sinistro, ma al momento del tiro Sule gli sposta il pallone dal mancino

72' Cambio nel Bayern Monaco! Fuori Javi Martinez e dentro Goretzka

70' Ancora Liverpool pericoloso dalla bandierina, la sponda di testa di Manè viene allontanata a fatica dalla difesa tedesca

69' Corner dalla destra di Milner, stacco imperioso di van Dijk per il gol del 1-2 che costringe il Bayern a fare due reti ora per il passaggio del turno

68' LIVERPOOL DI NUOVO IN VANTAGGIO! VAN DIJK!

67' Corner di Alexander-Arnold, bravo Neuer ad anticipare Matip

65' Giallo per Thiago Alcantara per un fallo su Wijnaldum!

63' Giallo per Matip per un fallo su Lewandowski!

62' Primo cambio nel Bayern Monaco! Fuori Ribery e dentro Coman

61' BAYERN MONACO VICINO AL GOL! Cross basso di Gnabry per Lewandowski che in spaccata non riesce a deviare il pallone

58' Lewandowski non riesce ad agganciare un interessante pallone in area di rigore, ma lo chiude Matip

55' Buona azione del Liverpool sulla destra tra Alexander-Arnold e Salah, ma la difesa teutonica riesce a recuperare la sfera

52' Bayern a fare la partita, visto che sono i tedeschi a dover segnare, e Liverpool attende per poter colpire in contropiede

49' SALAH! Contropiede dell'egiziano e conclusione dal limite, respinge Neuer

46' RIPARTITI! Palla al Bayern Monaco

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! 1-1 fra Bayern Monaco e Liverpool. L'autorete di Matip ha pareggiato il gol di Manè

44' Saranno due i minuti di recupero!

44' ALABA! Calcio di punizione dai 30 metri, sinistro forte ma Alisson blocca in due tempi

43' Giallo per Fabinho per un fallo da dietro su James Rodriguez!

42' Allianz Arena che torna a cantare per spingere i calciatori del Bayern alla ricerca del gol del vantaggio

39' Gnabry scappa sulla destra e calcia forte in mezzo, deviazione di Matip per anticipare Lewandowski ma la palla finisce alle spalle di Alisson

38' AUTORETE DI MATIP! IL BAYERN MONACO! PAREGGIA!

37' Provano l'azione al limite Ribery e James Rodriguez, ma dopo un paio di scambi perdono il pallone

34' ROBERTSON! Inserimento in area e conclusione forte di sinistro sul primo palo, Neuer respinge

32' Bayern che ha accusato il contraccolpo al gol del Liverpool, che prova a sfruttare il momento favorevole

29' Lewandowski trova lo spazio per concludere con il destro dal limite, pallone deviato che Alisson non ha problemi a bloccare

27' Lancio lungo dalla difesa, controllo di Manè al limite che supera Neuer in uscita e in girata con il sinistro insacca per il vantaggio degli inglesi

26' GOL DI MANE'! LIVERPOOL IN VANTAGGIO

25' FIRMINO! Palla dentro di Salah, il brasiliano controlla e lascia partire un destro di controbalzo dal limite che esce a lato di poco

22' Manè prova a trovare Firmino dentro l'area, palla troppo lunga, nessun problema per Neuer

19' Ancora nessun tiro nello specchio da parte delle due squadre, il Liverpool non riesce a trovare varchi nei pressi dell'area tedesca

16' Bayern che sembra aver preso in mano il pallino del gioco, Liverpool in attesa

13' Esce il capitano del Liverpool ed entra Fabinho!

12' Henderson non ce la fa! Ancora problemi alla caviglia sinistra. Klopp costretto al primo cambio della gara

11' Proteste di tutto lo stadio per un contatto in area fra van Dijk e Lewandowski, nessun dubbio per Orsato che lascia proseguire

10' E' rientrato in campo Henderson dopo che i medici gli hanno fasciato la caviglia sinistra

9' Thiago Alcantara prova dal limite, palla alta

7' Henderson è ora a bordocampo con i sanitari per le cure del caso, si scalda Fabinho

5' Problemi per Henderson alla caviglia sinistra, entra lo staff sanitario del Liverpool

3' Partenza a ritmi alti da parte delle due squadre

1' SI PARTE! Palla al Liverpool

La gara di ritorno si gioca dopo lo 0-0 di Anfield dove i Reds sfiorarono il vantaggio in molte occasioni, mentre la squadra di Kovac si è limitata a difendersi

Momenti opposti nelle due squadre con il Bayern che ha agganciato il primo posto in campionato, mentre la squadra di Klopp lo ha perso in favore del Manchester City